“Oltre le Onde”, a Trapani ABA Insieme” e Lega Navale per l’inclusione

Con il progetto “Oltre le Onde”, l’Associazione di Promozione Sociale ABA Insieme, in collaborazione con la Lega Navale Italiana – Sezione di Trapani, l’11 e il 18 luglio apre le vele di un sogno: donare a bambini e ragazzi con disturbo dello spettro autistico la possibilità di vivere il mare come spazio di libertà, crescita e rinascita. “Oltre le Onde” nasce dall’esperienza consolidata di APS ABA Insieme nell’ambito della riabilitazione, rieducazione e inclusione dei minori e adulti con autismo, e si propone di estendere questo percorso terapeutico in un contesto naturale e stimolante, dove le onde diventano occasione di potenziamento delle autonomie, sviluppo delle abilità relazionali e riduzione delle barriere comportamentali.

In cosa consiste il progetto “Oltre le Onde”

Grazie ad uscite in barca a vela lungo la splendida costa trapanese, bambini e ragazzi saranno accompagnati in un viaggio unico: ogni onda sarà compagna di gioco e scoperta, ogni soffio di vento stimolo sensoriale, ogni giornata in mare un passo avanti verso una maggiore fiducia in sé e negli altri. Nella stessa giornata verranno organizzati sempre presso la Lega Navale dei laboratori creativi per tutti quei bimbi che non potranno partecipare al giro in imbarcazione. A dare forza simbolica all’iniziativa è l’imbarcazione VEGA – Ciaccio Montalto, un bene confiscato alla criminalità organizzata e oggi restituito alla collettività come segno di legalità e riscatto. A bordo di VEGA – Ciaccio Montalto, il mare diventa davvero un bene di tutti, uno spazio di condivisione e riscatto civile, ecco cosa l’APS e la Lega Navale vogliono trasmettere come messaggio sociale. Il progetto si fonda sulla sinergia tra l’esperienza riabilitativa degli operatori e psicologi di APS ABA Insieme, l’assistenza di educatori specializzati e la professionalità degli istruttori della Lega Navale Italiana. Una squadra unita per garantire a ciascun partecipante sicurezza, cura e un ambiente accogliente.

Non solo vela

“Oltre le Onde” non è solo vela: è un messaggio potente di comunità, un orizzonte nuovo per bambini e famiglie che ogni giorno affrontano sfide silenziose. È la dimostrazione che, insieme, si può andare oltre ogni barriera, oltre ogni pregiudizio, oltre le onde. Un progetto che si è potuto realizzare con la collaborazione di tutte le famiglie di “ABA Insieme” che hanno aderito, agli istruttori Giuseppe Cusumano e Bartolo Virzì che accompagneranno i ragazzi in questo viaggio, ai soci e al presidente della LNI di Trapani, Piero Culcasi: “La Lega Navale Italiana di Trapani – ha commentato Culcasi – è orgogliosa di essere al fianco di “ABA Insieme” in un progetto che unisce il mare, la solidarietà e la legalità. Con “Oltre le Onde”, offriamo ai bambini con autismo un’esperienza concreta di inclusione e libertà, in un ambiente sicuro e stimolante. La barca Vega – Ciaccio Montalto, un bene sottratto alla criminalità, intitolata al giudice trapanese assassinato dalla mafia, e ora al servizio della comunità, rappresenta per noi un simbolo forte: la legalità può salpare, portando con sé speranza e riscatto. Il nostro impegno è rendere il mare un bene davvero accessibile a tutti, dove nessuno resta indietro”.