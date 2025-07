Il consigliere comunale Dario Verde attacca l’inerzia dell’Amministrazione comunale in materia di sicurezza in Città. “Non si governa una città con ordinanze sbrigative e scaricando la colpa su tutti per colpa di pochi. Serve serietà, non teatrini”, dice. Il centro storico e via Marsala sono ormai in balia di violenze, disordine e abbandono, con cittadini costretti ad evitare intere zone del paese. “E mentre tutto questo accade, il sindaco Vito Scalisi si limita a ordinanze che colpiscono anche le attività oneste, lasciando la città senza risposte concrete e senza controllo vero”.

Secondo l’esponente, i controlli della Polizia Municipale sono insufficienti e mal gestiti: altro che turni notturni dalle 22 alle 2, la realtà è ben diversa: “I controlli sono inesistenti per non pagare gli straordinari ai vigili. Le risorse in bilancio ci sono, ma non vengono utilizzate per rafforzare il presidio del territorio. E a cosa serve organizzare sagre, eventi e feste per promuovere Salemi, se poi le persone hanno paura a metterci piede? Questi episodi di degrado allontanano i cittadini e i visitatori, minano la convivenza civile e soffocano le attività economiche”. Dario Verde è chiaro: “Se il sindaco non è in grado di garantire la sicurezza, andrò io stesso dal prefetto. Non posso accettare che il mio paese sia ostaggio di violenza, inciviltà e immobilismo. È il momento di agire: coinvolgere cittadini, commercianti, forze politiche e pretendere il coordinamento di tutte le forze dell’ordine, mettendo al centro il ruolo dei nostri vigili urbani“.