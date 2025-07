Mazara del Vallo investe nello sport: oltre 10 milioni di euro per impianti e nuove strutture

Un nuovo Palasport nel cuore del quartiere Trasmazaro, una palestra scolastica in costruzione, una piscina comunale semiolimpionica al coperto, una pista d’atletica appena ultimata e interventi di recupero su altri impianti cittadini. Mazara del Vallo vive un momento di forte impulso sul fronte dell’impiantistica sportiva, grazie a un piano articolato di investimenti pubblici che supera i dieci milioni di euro. A illustrare i progetti in corso e fare il punto della situazione è il vice sindaco e assessore allo Sport, Vito Billardello. “Dove c’era il nulla abbiamo realizzato il nuovo Palasport”, ha dichiarato il vicesindaco riferendosi alla nuova struttura in corso di realizzazione a Trasmazaro. “Un investimento di circa un milione e mezzo di euro che abbiamo ottenuto dai fondi PNRR attraverso la presentazione di un progetto che è stato ritenuto meritevole. Oggi questa struttura è quasi pronta, mancano gli ultimi dettagli e le ultime rifiniture. Consegneremo a questa parte della città, Trasmazaro, un luogo sano dove poter praticare lo sport, un luogo anche per i nostri bambini e i nostri ragazzi”.

Un altro cantiere all’aperto, la città che cambia

Un altro cantiere è attivo a poche centinaia di metri, in via Luigi Vaccara. “Stiamo costruendo una nuova palestra scolastica nella scuola G. Grassa”, ha aggiunto. “Anche lì abbiamo ottenuto circa un milione di euro di fondi PNRR, anche in questo caso con un progetto ritenuto meritevole”. La volontà dell’amministrazione è quella di creare una rete diffusa di spazi sportivi accessibili e moderni. In contrada Affacciata, il Comune è impegnato su più fronti. “Al Palazzetto dello Sport sappiamo benissimo che già da diversi anni sono in corso i lavori di realizzazione e costruzione della prima piscina semiolimpionica comunale al coperto. I lavori termineranno entro l’estate ed entro il 2025, considerando anche i tempi di affidamento per la gestione della piscina stessa, avremo una piscina comunale funzionante”. Sempre nello stesso complesso sportivo, è stata recentemente ultimata una nuova pista d’atletica leggera. “Abbiamo attinto a un bando, Sport e Periferie, ottenendo circa un milione di euro da parte del Ministero dello Sport. Sempre in quel sito abbiamo investito un altro milione di euro, fondi ottenuti sempre dal Ministero, per la ristrutturazione e messa in sicurezza del Palazzetto dello Sport, struttura al coperto”.

… e sul campo di contrada Affacciata…

L’attenzione dell’amministrazione si concentra anche sul recupero del campo di calcio presente nel sito di contrada Affacciata. “Inaugurando la pista d’atletica dell’impianto – ci ha spiegato il vice sindaco – provvederemo poi a ripristinare anche quel campo di calcio, inizialmente con un intervento breve che consentirà di a giocare in questo sito. Ma è obiettivo dell’Amministrazione cercare di lavorare per fare in modo che, attraverso dei bandi pubblicati dal Ministero dello Sport, quel campo possa essere sistemato definitivamente con un manto erboso definitivo e che possa essere utilizzato anche dalle società professionistiche e non che ne dovessero avere bisogno”. L’assessore ha poi rivendicato il lavoro svolto finora, ricordando gli sforzi per dotare Mazara del Vallo di strutture moderne e fruibili. “In questi anni abbiamo regalato alla nostra comunità delle strutture al coperto per potersi allenare all’aperto, delle vere e proprie palestre all’aperto. Un investimento di oltre dieci milioni di euro in strutture e impianti sportivi nuovi da consegnare alla nostra città, soprattutto ai nostri ragazzi e bambini”.

“Basta polemiche”

Infine, un messaggio rivolto ai critici. “Mi dispiace sentire qualcuno che sostiene che da parte nostra ci sono solo chiacchiere e fumo e che non si realizza nulla. Abbiamo consegnato e costruito tantissime opere, non solo in ambito sportivo, ma in tutti gli ambiti importanti della nostra città, dimostrando capacità politica, capacità amministrativa e capacità di attingere a finanziamenti esterni per consegnare nuove opere alla nostra città”. Uno slancio che, nelle intenzioni, potrebbe presto estendersi anche ad altri temi cruciali per la cittadinanza. “Vi assicuro che occupando ruoli che ci consentano di affrontare temi più importanti, quali la sanità, l’acqua, i rifiuti – ha concluso – avremo anche lì la capacità politica e amministrativa per dare risposte alla popolazione e al territorio”.