Passaggio di Campana al Rotary Club Trapani Erice

Il Rotary Club Trapani-Erice ha celebrato nei giorni scorsi la tradizionale cerimonia del “Passaggio della Campana”, con il passaggio di consegne tra la presidente uscente Maria Concetta Serse e la nuova presidente Patrizia Barbera. Il passaggio della campana non è solo un cambio formale di ruoli: rappresenta la continuità di una missione condivisa, incarnando il principio su cui si fonda il Rotary International, che dalla sua fondazione connette persone, idee e risorse, mantenendo viva la promessa di “servire dove si vive”, trasformando la solidarietà in azione concreta .

Nel suo intervento, Maria Concetta Serse ha espresso sincera riconoscenza verso consiglio direttivo e soci, che hanno contribuito a il senso di appartenenza alla causa comune. Patrizia Barbera, nel raccogliere il testimone, ha presentato le linee guida del nuovo anno sociale, che punterà su iniziative nel territorio urbano di Trapani ed Erice che si tradurranno in un impegno concreto che valorizza esperienza, entusiasmo e visione collettiva.«Il ruolo del presidente – ha sottolineato Barbera – non è isolato, ma coordinatore di un team che agisce all’unisono per ridefinire obiettivi e modelli di coinvolgimento. Il Rotary Trapani Ericeintende giocare un ruolo cruciale nel tessuto locale: identificando bisogni, mettendo in moto volontari, sviluppando progetti concreti di sostegno e inclusione. Il passaggio della campana è il punto di ripartenza per una nuova fase di queste attività, un segnale di continuità e rinascita». Alla cerimonia, che si è svolta nella parte del giardino del Villino Nasi prospicente il ristorante Reef, erano presenti rappresentanti delle strutture territoriali del club, rappresentanti degli altri club service, il sindaco di Trapani, il presidente del Polo Universitario, autorità civili e religiose.