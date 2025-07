Smoda, Tamajo “La nuova Sicilia non si ferma alle immagini del passato, ha voglia di costruire”

ROMA (ITALPRESS) – Si è svolta oggi, presso la sede di Novamedia Srl, la presentazione ufficiale dell’edizione 2025 di SMODA, la sfilata-performance che da anni rappresenta un punto di riferimento per la creatività giovanile e il fermento culturale del territorio. All’incontro ha preso parte l’assessore regionale alle Attività Produttive, Edy Tamajo, insieme agli organizzatori Tony e Francesco “Skip” Valguarnera e ai rappresentanti dell’Accademia di Belle Arti di Palermo.

“SMODA – ha dichiarato l’assessore Tamajo – non è solo un evento di moda, ma un’esperienza collettiva che dimostra quanto la nostra terra sappia generare visioni nuove partendo dalle proprie radici. La nuova Sicilia non si ferma alle immagini del passato: ha voglia di costruire, di creare lavoro, di offrire ai nostri giovani una prospettiva concreta nel campo dell’arte, del design e dell’impresa culturale”.

“Ringrazio gli organizzatori per l’impegno e la passione con cui portano avanti questa iniziativa. SMODA è un segnale positivo di una Sicilia che sa guardare avanti, coniugando estetica e contenuti, creatività e responsabilità sociale. Il nostro compito è accompagnare e sostenere percorsi come questo, che parlano ai giovani e danno valore alla bellezza come motore di sviluppo.” L’evento, in programma per martedì 8 luglio 2025 alle ore 21, sulla scalinata del Teatro Massimo di Palermo, vedrà protagonisti giovani stilisti, designer indipendenti e studenti dell’Accademia.

