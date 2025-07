Marsala, Cavasino all’attacco della Giunta: “Chi ha sollecitato il documento a sostegno del sindaco?” VIDEO

Nel corso della seduta consiliare di ieri, durante la quale il Consiglio comunale di Marsala, la parte iniziale è stata caratterizzata da alcuni interventi dal carattere politico. Particolarmente critico quello del consigliere di Marsala Democratica Piero Cavasino, che si è soffermato sul documento sottoscritto nei giorni scorsi dal presidente Enzo Sturiano e dai componenti della Giunta, in cui si ribadisce il sostegno al sindaco Massimo Grillo.

Oltre a evidenziare la mancata assegnazione delle deleghe dopo il nuovo rimpasto di Giunta, Cavasino ha affermato: “Oltre ai finanziamenti intercettati e ai cantieri visibili, quali sono le risposte date alla città? Non c’è un’iniziativa del programma elettorale portata avanti in questi cinque anni, dalla viabilità alla sicurezza”. Poi ha aggiunto: “Coraggio e coerenza sono quelli di sedersi e restare su una poltrona ad ogni costo?”. In merito alle cosiddette strategie di palazzo, Cavasino ha evidenziato che sono quelle messe in atto “da chi il palazzo lo abita”, ipotizzando che poi il documento non sia frutto della penna dei firmatari, ma di qualcuno che potrebbe averlo posto “come condizione prima della recente ricomposizione della Giunta”. “Avete dimostrato, anche in questa occasione, che voi e il coraggio viaggiate su due distinte rette parallele”.

Di seguito il video (in due parti) con l’intervento integrale del consigliere Piero Cavasino.