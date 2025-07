In giornata la rimozione dei cantieri sull’A19, Schifani “Premiata la nostra battaglia”

PALERMO (ITALPRESS) – “Ce l’abbiamo fatta, la nostra battaglia è stata premiata. Già da stasera (venerdì 4 luglio) entrambe le carreggiate dell’A19 da e verso Palermo saranno liberate dai cantieri tra Bagheria e Casteldaccia, con un giorno di anticipo”. Ad annunciarlo il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani.

Il risultato arriva dopo l’incontro di Schifani a Roma, nella sede Anas, con i vertici della società. “Avevo promesso un’azione concreta – aggiunge – e oggi posso dire che abbiamo mantenuto l’impegno. Con la schiena dritta, la Regione è in campo per garantire efficienza e rispetto per milioni di cittadini siciliani”.

LA NOTA ANAS

“Grazie all’ulteriore impegno di Anas e della impresa esecutrice, già nella giornata di oggi, venerdì 4 luglio (anziché domani 5 luglio) sia il tratto della A19 a Bagheria sia quello a Casteldaccia saranno liberi da cantieri interferenti con la circolazione per agevolare gli spostamenti connessi all’esodo estivo”, evidenzia Anas in una nota.

L’impegno di Anas, di concerto con la Regione Siciliana, “ha permesso di ottimizzare l’organizzazione del cantiere, nell’attuale fase dei lavori, mettendo così a partire da questa sera a disposizione degli utenti due corsie per ogni senso di marcia sia in direzione Palermo sia in direzione Catania. Le attività per l’innalzamento della sicurezza dell’autostrada A19 proseguiranno quindi senza interferire con la circolazione”.

“Le attività finora svolte riguardano il potenziamento della soletta dell’impalcato delle opere presenti, oltre che la sostituzione dei cordoli e delle barriere di sicurezza con dispositivi di nuova generazione”, conclude la nota.

