Interventi di bonifica a Petrosino con fondi regionali, si inizia da Sibiliana

L’Amministrazione comunale di Petrosino ha avviato gli interventi di bonifica ambientale lungo il litorale comunale, con il primo cantiere operativo in zona Sibiliana. L’avvio dei lavori rappresenta un importante passo avanti nella strategia dell’Amministrazione per la tutela e la valorizzazione del nostro patrimonio costiero, troppo spesso soggetto all’incuria e all’abbandono indiscriminato di rifiuti. “Restituire dignità e decoro al nostro mare e alla nostra costa è una priorità politica e morale – dichiara il Sindaco Anastasi -. Attraverso questa azione concreta, finanziata dalla Regione Siciliana e a costo zero per la cittadinanza petrosilena, dimostriamo ancora una volta che ambiente, legalità e rispetto del territorio sono al centro della nostra visione di sviluppo sostenibile”.

Il progetto è stato redatto dagli uffici comunali ed è stato finanziato con i fondi regionali dell’Assessorato Territorio e Ambiente destinati agli interventi di sviluppo sostenibile nelle aree del demanio marittimo. Si tratta di risorse ottenute grazie all’impegno dell’Amministrazione e al lavoro costante di programmazione e progettazione svolto nei mesi scorsi. I lavori, affidati a una ditta specializzata con un importo di circa 30 mila euro, interesseranno tutte le aree costiere del territorio comunale e avranno l’obiettivo di rimuovere rifiuti, ripristinare condizioni di sicurezza ambientale e migliorare la fruibilità degli spazi marittimi da parte dei cittadini e dei visitatori.