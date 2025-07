Acop “Positivo l’accordo sugli aggregati di spesa, Schifani garante del sistema sanitario”

PALERMO (ITALPRESS) – L’Associazione Coordinamento Ospedalità Privata (ACOP) esprime, si legge in una nota, “piena soddisfazione per il raggiungimento dell’accordo sugli aggregati di spesa per l’anno 2025, al termine di una trattativa che si era aperta con forti criticità e che rischiava di compromettere la sostenibilità del comparto sanitario accreditato in Sicilia. Grazie a un rinnovato confronto istituzionale, improntato a senso di responsabilità e concretezza, è stato possibile superare gli ostacoli iniziali e giungere a un’intesa equilibrata, in grado di garantire la continuità operativa delle strutture, la tutela dei livelli occupazionali e la qualità dei servizi erogati ai cittadini”.

ACOP rivolge “un sentito ringraziamento al Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, per la coerenza e l’attenzione dimostrate nel ruolo di garante del sistema sanitario, mantenendo fede agli impegni assunti con il settore. L’associazione esprime anche apprezzamento nei confronti dell’Assessore alla Salute, Daniela Faraoni e del direttore del Dipartimento di Pianificazione strategica Dr Salvatore Iacolino, che hanno accolto le osservazioni avanzate da ACOP, restituendo piena centralità al ruolo delle imprese sanitarie locali, senza mortificarne la storia ed il ruolo. Avere riaperto la negoziazione ha consentito di ricomporre l’equilibrio dei rapporti, sempre improntati a collaborazione istituzionale, e di raggiungere un’intesa condivisa con tutte le sigle datoriali del settore. È evidente che una contrapposizione tra Regione e tutte le strutture sanitarie non aveva senso e l’intervento del Presidente Schifani è stato risolutivo, equilibrato, responsabile e ovviamente molto gradito da migliaia di operatori del sistema sanitario privato”.

Il Presidente nazionale di ACOP, Michele Vietti, ha espresso “il proprio sentito apprezzamento per il grande senso istituzionale del Presidente Schifani, sottolineando l’importanza del coinvolgimento e l’ascolto, nell’ambito della trattativa, delle associazioni di categoria che concorrono alla sostenibilità e alla tenuta del sistema sanitario regionale”.

Il Presidente regionale di ACOP Sicilia, Carmelo Tropea, ha ribadito l’importanza politica e strategica dell’accordo, che ha saputo salvaguardare il patrimonio imprenditoriale siciliano, scongiurando rischi di squilibrio competitivo e processi di colonizzazione da parte di grandi gruppi esterni al territorio.

“Le strutture sanitarie private siciliane – conclude Tropea – guardano oggi con rinnovata fiducia al futuro, pronte a contribuire, con una professionalità che non teme concorrenza e che deve continuare ad essere tutelata dalle istituzioni regionali, alla tenuta del sistema sanitario regionale. L’augurio è di affrontare, insieme ed in spirito di collaborazione con la Regione, le grandi sfide ancora aperte: dalla riduzione delle liste d’attesa al contenimento della mobilità passiva, per garantire un accesso equo e tempestivo alle cure per tutti i cittadini siciliani”.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS)