A Mazara nuove assunzioni in Polizia Municipale e nel Servizio Legale

È stato riapprovato dalla Giunta municipale di Mazara del Vallo il nuovo piano triennale dei fabbisogni di personale. Con la deliberazione n. 95/2025, l’amministrazione ha aggiornato la dotazione organica del personale, apportando modifiche alla precedente versione del documento, risalente ad aprile. Due le novità principali: l’assunzione stagionale di 6 agenti di Polizia Municipale per affrontare l’intensificazione estiva dei controlli sul territorio e l’inserimento stabile di un funzionario avvocato per rafforzare il Servizio Legale del Comune. Il reclutamento degli agenti avverrà a tempo determinato per un periodo di quattro mesi, una misura adottata in deroga rispetto alla normativa ordinaria e resa possibile dalle esigenze specifiche delle funzioni di Polizia locale nel periodo estivo. Il finanziamento dell’operazione sarà garantito dai proventi derivanti dalle sanzioni del Codice della Strada e dai fondi già stanziati per le politiche di sicurezza urbana. Inoltre, è stata prevista l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un funzionario avvocato. Per questa figura, il Comune non sosterrà costi aggiuntivi, la spesa complessiva rimarrà invariata rispetto al piano precedente, poiché è stata soppressa una delle assunzioni inizialmente previste per un istruttore direttivo amministrativo contabile.

Nel 2024, il Comune ha registrato 11 pensionamenti, tra cui un funzionario amministrativo contabile, un educatore, cinque agenti di Polizia Municipale, un collaboratore tecnico e quattro operatori di categoria inferiore. Per il 2025 sono attesi altri nove pensionamenti, che interessano sia profili tecnici sia operativi. A compensare queste uscite, l’amministrazione intende attivare, già nel corso dell’anno, diverse procedure di selezione attraverso mobilità, utilizzo di graduatorie esistenti o concorsi pubblici. Nello specifico, il piano prevede: per l’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione, due ingegneri o architetti, un ingegnere gestionale e un funzionario avvocato; per l’area degli istruttori, due nuovi agenti di Polizia Municipale; per l’area degli operatori esperti, cinque collaboratori tecnici con mansioni di autista.

In aggiunta, grazie a finanziamenti del Ministero delle Politiche Sociali, saranno reclutati altri professionisti, tra cui uno psicologo, due educatori o pedagogisti, cinque istruttori amministrativi contabili, cinque istruttori direttivi contabili e due profili socio-educativi, uno full-time e uno part-time. Non mancano anche gli interventi a beneficio del personale già in servizio. Il piano, infatti, contempla alcune progressioni verticali (avanzamenti di carriera riservati a dipendenti interni che abbiano maturato requisiti ed esperienza) per diverse figure: un istruttore direttivo informatico, un tecnico, un amministrativo contabile, un istruttore di vigilanza e due ulteriori amministrativi contabili. Le procedure per tutte le assunzioni e le progressioni sono già state avviate. Aggiornamenti ufficiali saranno pubblicati, come di consueto, nella sezione “Bandi di Concorso” del portale istituzionale del Comune di Mazara del Vallo.