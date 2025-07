In uno dei più popolari quartieri di Marsala, cosiddetti “a rischio”, è scattata all’alba di oggi, secondo le prime fonti frammentarie che giungono dalla zona, un maxi blitz di cui al momento le forze militari e dell’ordine non hanno fornito alcuna informazione. Sembra che ci siano state perquisizioni e sopralluoghi anche con l’uso di elicottero. Come è noto il quartiere negli anni è stato oggetto di retate dei Carabinieri e del Nucleo antidroga. Attendiamo aggiornamenti.