Inaugurato il Parco Ciclistico Monte Cofano: viaggio tra natura e storia di Custonaci

Tra i profumi del Mediterraneo e la maestosità delle scogliere calcaree che dominano la costa trapanese, è stato ufficialmente inaugurato lo scorso fine settimana il Parco Ciclistico Monte Cofano, ambizioso progetto firmato dall’Asd Cofano Bikers e realizzato grazie ai fondi della democrazia partecipata del Comune di Custonaci. La cerimonia di presentazione si è tenuta sabato 28 giugno, in una gremita Piazza Riviera a Cornino, dove istituzioni, sportivi e cittadini si sono ritrovati per celebrare l’apertura di un’infrastruttura green che promette di coniugare sport, turismo e valorizzazione del territorio. Domenica mattina, invece, con partenza alle 8.30, è stato il momento dell’azione: un giro inaugurale in mountain bike ha guidato i partecipanti alla scoperta di parte dei percorsi, offrendo un primo assaggio della varietà e della bellezza che il parco custodisce.

Il percorso del Parco Ciclistico

Il nuovo parco ciclistico si snoda tra alcuni dei luoghi più iconici e suggestivi della Sicilia occidentale, in un mosaico paesaggistico che unisce mare, cave, boschi e tracce di un passato ancora vivo. Il punto di partenza è la Baia di Cornino, dove il blu intenso del mare abbraccia la costa rocciosa. Da lì, una rete di itinerari ciclabili – adeguatamente segnalati con eleganti cartelli in legno – conduce i visitatori verso la Grotta Mangiapane, con le sue antiche abitazioni rupestri, il Parco Cerriolo e le spettacolari cave di marmo, testimonianza dell’antica e ancora viva vocazione estrattiva della zona. Proseguendo verso l’interno, il percorso raggiunge il boschetto di Monte Sparacio, offrendo scorci panoramici che tolgono il fiato. Un tragitto che alterna strade asfaltate e tratti sterrati, pensato sia per gli amanti della MTB che per i praticanti del gravel, e che si presta a essere esplorato in più giornate, grazie alla sua articolazione su tre diversi livelli di difficoltà: Verde per il tracciato corto, Arancio per quello medio, e Rosso per il lungo, tutti tracciati e consultabili sull’app Komoot, punto di riferimento per i cicloturisti di tutta Europa. Gran parte dei percorsi ricalca inoltre il tracciato della “GranFondo Città di Custonaci”, gara ciclistica che da tre anni attira centinaia di atleti da tutta Italia e che, per due edizioni, ha avuto l’onore di essere valida come prova unica del Campionato Nazionale.

Il sindaco: “Veri e propri corridoi ecologici”

“Siamo di fronte a un progetto che unisce sport, ambiente e cultura – ha dichiarato con soddisfazione il Sindaco di Custonaci, Fabrizio Fonte –. Il Parco Ciclistico Monte Cofano nasce per valorizzare alcuni percorsi naturalistici di grande potenziale, creando una rete di collegamenti verdi che rappresentano veri e propri corridoi ecologici tra le zone incontaminate del nostro territorio. È un’opportunità per residenti e turisti di vivere esperienze autentiche all’insegna del benessere e della scoperta.” Un ringraziamento speciale è stato rivolto dall’Amministrazione comunale all’Asd Cofano Bikers per l’instancabile impegno nella progettazione e realizzazione dell’opera, e alla Lombardo Bikes S.p.A., partner tecnico dell’iniziativa. Con la nascita del Parco Ciclistico Monte Cofano, Custonaci si candida a diventare un nuovo punto di riferimento per il cicloturismo siciliano, dimostrando ancora una volta come la mobilità sostenibile, se ben progettata, possa essere volano di crescita e di bellezza condivisa. Sito ufficiale: cofano-bikers.webnode.it/parco-ciclistico-monte-cofano.