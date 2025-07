Trasporto urbano, il Comune di Marsala vuole esternalizzare il servizio

Il Comune di Marsala, che ha sempre gestito in house il servizio di trasporto urbano, nonostante l’estensione territoriale di 240 km quadrati che rende particolarmente complessa la copertura e l’organizzazione del servizio, da qualche tempo con l’attuale Amministrazione pensa di esternalizzare il servizio affidandolo a ditte esterne.

L’Amministrazione ha deciso di imprimere un’accelerazione decisiva al processo di riorganizzazione del Trasporto Pubblico Locale. Con l’approvazione della deliberazione di Giunta e la pubblicazione dell’Avviso da parte del Settore Servizi Pubblici Locali, è stato formalmente avviato un percorso a doppio binario: da un lato, si valuta la costituzione di una Società Municipalizzata, dall’altro, qualora ciò non si rivelasse concretamente realizzabile, si procederà all’esternalizzazione del servizio tramite gara ad evidenza pubblica.

“Si tratta di una svolta storica per Marsala, affermano il sindaco Massimo Grillo e l’assessore Salvatore Agate, che guarda al futuro con una visione concreta e orientata all’efficienza. Riordinare un servizio così importante per la collettività è una priorità, soprattutto per rispondere alle esigenze di mobilità dei cittadini e delle persone con ridotta capacità motoria. L’attuale gestione in house presenta ancora forti criticità, in particolare per la carenza strutturale di autisti e le continue perdite economiche. Per questo riteniamo necessario individuare la modalità gestionale più sostenibile ed efficace, sulla quale si aprirà un confronto anche in Consiglio comunale”. La scelta dell’Amministrazione è coerente anche con l’evoluzione normativa regionale che privilegia l’affidamento tramite procedure di evidenza pubblica. In quest’ottica, lo scorso giugno è stato pubblicato l’Avviso di pre-informazione con indizione di gara, riportato sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE e sul sito comunale, sez. appalti e contratti QUI.

La scadenza per la partecipazione alla gara d’appalto è fissata al 5 giugno 2026. La data d’avvio del servizio è prevista per gennaio 2027. Attualmente, il Servizio Municipale Autotrasporti dispone di un parco mezzi costituito da 31 bus urbani di diversa lunghezza. Parallelamente, nell’ambito del progetto Marsala Smart City, sono in corso interventi per favorire il risparmio energetico e ambientale, riducendo la presenza dei mezzi nel centro urbano e promuovendo hub di interscambio nei versanti nord e sud della città.”Non c’è dubbio, conclude il sindaco Grillo,che con l’avviata procedura ad evidenza pubblica, Marsala compie un passo significativo verso un trasporto urbano più moderno, sostenibile ed efficiente, all’altezza delle esigenze di una comunità dinamica e in continua evoluzione”.