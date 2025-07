Lo store Expert di Marsala punta su innovazione, eleganza e rispetto per l’ambiente

A quasi due anni dall’apertura, il negozio Expert di Marsala – inaugurato nel 2022 dai soci Bonura e Terranova – si conferma come una delle realtà più vivaci della rete Expert in Sicilia. La gestione è affidata a Supernova S.r.l., membro del DGgroup.

Per consolidare i risultati ottenuti, Supernova ha dato il via a un rinnovamento che ha visto l’espansione delle aree dedicate ai grandi elettrodomestici e agli elettrodomestici da incasso, la creazione di uno spazio espositivo per la mobilità elettrica e l’adozione di nuove grafiche emozionali pensate per rendere l’esperienza di acquisto ancora più coinvolgente.

Il punto vendita, che si estende su circa 800 metri quadrati e conta su un team di 12 persone, si distingue per l’organizzazione degli spazi, la qualità del servizio e la capacità di rispondere rapidamente alle esigenze del mercato.

All’esterno, nel piazzale, sono state installate colonnine di ricarica per veicoli elettrici, a testimonianza dell’impegno verso la sostenibilità ambientale e la promozione della mobilità green.

Oggi il negozio rappresenta un riferimento per tutta la provincia di Trapani, grazie all’ampia gamma di prodotti, all’assistenza qualificata e a una gestione moderna e dinamica. Lo store Expert di Marsala, si trova in via Trapani 117.