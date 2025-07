Al Grest di Mazara oltre 100 bimbi imparano le manovre salva-vita

Oltre 100 bambini che stanno frequentando il Grest della Cattedrale di Mazara del Vallo hanno svolto un corso per sperimentare le manovre salvavita. L’occasione gli è stata data grazie alla disponibilità del medico rianimatore Giuseppe Castelli e ai volontari della Misericordia di Partanna: Vito Barresi (presidente), Elisa Messina, Giada Recupero e Giuseppe Li Vigni. A inserire l’appuntamento con la dimostrazione pratica di rianimazione cardiopolmonare è stato il parroco don Edoardo Bonacasa. Così i bambini, grazie alle manovre salvavita praticate su un manichino dal dottor Castelli e dai volontari della Misericordia, hanno potuto imparare le manovre che sono necessarie per assistere una persona in arresto cardiaco, con l’obiettivo di tenere in vita la vittima, in attesa dell’arrivo dei soccorsi, mediante compressioni toraciche e, se possibile, respirazione artificiale.