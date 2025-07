“Ho visto un cadavere galleggiare a Tonnarella”, ricerche attive ma dubbi che sia vero

Ieri pomeriggio, un uomo, che si trovava nel litorale di Tonnarella, si è recato dai Carabinieri per denunciare la presenza in mare di un uomo che galleggiava privo di vita e con sacchetto in testa e dei pesi ai piedi, precisamente vicino ad un lido. I Carabinieri hanno attivato le ricerche ma fino a stamattina non c’è traccia di un corpo in mare. Anzi, i militari hanno fatto sapere che non trovare nulla col mare piatto da giorni è praticamente impossibile e che nelle prossime ore se non trovano nulla interrompono le ricerche. Nessuno infatti, ha denunciato la scomparsa di un uomo sino ad oggi e non ci sono video o foto o altri testimoni del fatto. Quindi potrebbe essere anche una bufala o magari l’unico testimone ha visto qualcosa per un’altra.