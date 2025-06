Yoga and Salt SPA Experience: un appuntamento imperdibile per il benessere al Seawater Hotel Bio and Beauty SPA di Marsala

Il prossimo giovedì 3 luglio 2025 alle ore 18:15, il Seawater Hotel Bio and Beauty SPA di Marsala apre le sue porte a un evento esclusivo dedicato a chi desidera prendersi cura di sé in modo autentico e profondo: lo Yoga and Salt SPA Experience. Un’occasione unica per regalarsi momenti di vero benessere, in cui corpo e mente vengono coccolati da pratiche rigeneranti, sapori salutari e la magia di una SPA a cielo aperto.

L’evento nasce dall’idea di offrire un rituale di benessere completo, capace di coinvolgere tutti i sensi. Si comincia con una sessione di yoga all’aperto, per salutare il sole e risvegliare i sensi, seguita da meditazione guidata e percorsi SPA immersi nell’atmosfera rilassante del Seawater Hotel. Il tutto accompagnato da proposte healthy, pensate per nutrire non solo il corpo ma anche l’anima.

Tre pacchetti per un’esperienza su misura

Per rispondere alle diverse esigenze degli ospiti, la struttura propone tre pacchetti esclusivi:

Pacchetto SOUL RELAX and OPEN AIR SPA

Yoga, meditazione e accesso alla Open Air SPA per ritrovare equilibrio e rigenerarsi.

€ 30,00 per persona

Benessere all’aria aperta con yoga, SPA e un aperitivo healthy che nutre la mente.

€ 35,00 per persona

Un percorso completo: yoga, meditazione e una cena sana “cibo per la mente”, per rigenerare corpo e spirito.

€ 50,00 per persona

Ogni pacchetto è pensato per offrire un’esperienza autentica, dal respiro alla tavola, permettendo a ciascuno di scegliere il percorso più adatto alle proprie esigenze di relax e rigenerazione.

Un invito a prendersi cura di sé

Lo Yoga and Salt SPA Experience è molto più di un semplice evento: è un invito a dedicare tempo a se stessi, a respirare, rilassarsi e rigenerarsi in un contesto di assoluta tranquillità. La location, immersa nel verde e affacciata su una splendida piscina, crea l’atmosfera ideale per lasciarsi alle spalle lo stress quotidiano e riscoprire il piacere del benessere autentico.

Come partecipare

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 0923 736375 o scrivere a info@seawaterhotels.com. L’appuntamento è presso il Seawater Hotel Bio and Beauty SPA, in Via Trapani 330, Marsala1.

Non perdere l’occasione di vivere un’esperienza indimenticabile: saluta il sole, risveglia i sensi e lasciati avvolgere da un rituale di benessere che ti accompagnerà dal respiro fino alla tavola.