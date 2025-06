Trapani celebra la Giornata del Rifugiato con una serie di iniziative e un contest

In occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato, annualmente celebrata il 20 giugno, il Comune di Trapani, Titolare del Progetto S.A.I. (Sistema Accoglienza Integrazione), in collaborazione con il Consorzio Solidalia, ente gestore del progetto, la Consulta della Pace e gli Enti del Terzo Settore organizzano una serie di iniziative artistiche-culturali di elevato valore sociale che accompagneranno la Città alla giornata dell’11 luglio, che rappresenterà un momento di condivisione e di unione di culture, musiche e racconti, trasformando Piazza Municipio a partire dalle ore 18.30 in un palcoscenico di colori, sapori e contaminazioni interculturali, animazione per grandi e piccini. Il Comune di Trapani e gli Enti coinvolti lanciano il contest musicale #voltievocioltrefrontiera, aperto a tutti gli artisti, anche emergenti, che vogliono interpretare dando voce, attraverso la musica, il tema e il valore dell’accoglienza, dell’inclusione e della multiculturalità.

Gli artisti interessati dovranno inviare il form di iscrizione (vedi allegato) entro e non oltre il 30.06.2025 al seguente indirizzo mail consulta.pace@comune.trapani.it, unitamente alle proprie tracce audio della durata massima di 4 minuti, attraverso wetransfer.free. Il file dovrà essere rinominato recando l’indicazione del cognome e del nome del partecipante (oppure del referente in caso di gruppi). In caso di soggetti minorenni il Form di iscrizione dovrà essere sottoscritto da chi esercita la potestà genitoriale

o dal tutore legale. La partecipazione è gratuita