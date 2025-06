Poste: in Provincia di Trapani per chi va in vacanza c’è delivery web

Anche i cittadini della provincia di Trapani e i vacanzieri che hanno scelto come destinazione una località turistica del territorio trapanese possono andare in vacanza liberi dal peso dei bagagli con Poste Delivery Web, il servizio che permette di spedire valigie e pacchi in Italia o all’estero, comodamente da casa, tramite il sito web o l’app di Poste Italiane. Che si tratti di partire più leggeri o di spedire a casa gli acquisti fatti in vacanza, Poste Delivery Web consente di spedire in modo facile e veloce pacchi fino a 30 chilogrammi di peso. Per farlo è sufficiente collegarsi al sito poste.it e cliccare su “Spedisci pacco online” nella sezione “In evidenza”, oppure utilizzare l’app Poste Italiane: basta inserire i dati della spedizione (peso, dimensioni e indirizzo di mittente e destinatario) e completare l’acquisto online.

Il corriere effettuerà il ritiro a domicilio del pacco direttamente presso l’indirizzo indicato, in alternativa è possibile spedire da uno dei 70 uffici postali o da un Punto Poste (tabaccherie, bar, cartolerie, edicole, etc.) della provincia di Trapani. Per garantire una corretta preparazione della spedizione, si consiglia di consultare la Guida al Confezionamento disponibile online. Le spedizioni possono essere acquistate anche tramite la nuova funzionalità gratuita Borsellino Spedizioni, che consente di utilizzare il credito ricaricato, facilitando così il pagamento. Inoltre, per ogni ricarica, è riconosciuto fino al 15% di bonus, da utilizzare per acquistare le spedizioni (escluse quelle Poste Delivery International Standard). Il servizio offre il monitoraggio dello stato della spedizione, dalla partenza fino all’arrivo, collegandosi al sito poste.it e inserendo il numero di spedizione in “Cerca Spedizione”, dall’archivio di Poste Delivery Web o, con attivazione del servizio, anche tramite notifiche via e-mail o sms.