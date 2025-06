È uscito il quinto singolo di El Rouge. Il brano “Inarrestabile” è stato composto da El Rouge (Andrea Rossi) sulla base iniziale di un giro di piano del tastierista e suo è anche il testo. Testo con cui ringrazia una persona a lui molto importante per essergli stato vicino per un periodo molto difficile della sua vita. Il brano è accompagnato dal videoclip che vede Moreno Lonoce curare le riprese e il montaggio e El Rouge si è avvalso degli attori Domenico Montedoro e Sara Bisciari che fanno parte dello staff di Et pret a porter, staff teatrale molto importante e apprezzato che ha sede a Fermignano.

GUARDA IL VIDEO:

Dopo 4 brani in cui i musicisti erano i più svariati El Rouge torna con una vera e propria band: Nikolas Fraternale alla batteria, Carlo Borghi alla chitarra, Simone Barbanti al basso e Moreno Lonoce alle tastiere, ovvero i “Cattivi Maestri” band con cui El Rouge si esibirà dal vivo il 26 luglio a Pianello di Cagli (Pu) all’interno dell’evento benefico Solidarock, il cui ricavato sarà dato per la ricerca sul tumore al seno. Ascolta su Spotify.