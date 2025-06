Birgi: aereo resta senza aria condizionata prima del decollo, disagi per i passeggeri

Un ritardo a causa di un pezzo mancante ha causato disagi e proteste per i passeggeri di un volo Ryanair Birgi-Fiumicino, nella serata di venerdì. I passeggeri, circa 150, già a bordo, sono stati costretti ad attendere con il portellone chiuso e senza aria condizionata. Il caldo della giornata, dopo alcuni minuti ha reso insopportabile l’attesa per molti di loro. Dopo un po’ i passeggeri sono stati autorizzati ad uscire fino al ripristino delle condizioni necessarie al volo e – dai racconti riportati anche dalla cronache nazionali – è emerso che qualcuno si sia anche sentito male.

Contattata dalla nostra redazione, la società Airgest conferma il problema che si è determinato per i passeggeri del Birgi-Fiumicino. In un primo momento la compagnia pensava di poter risolvere autonomamente (e rapidamente). Dopo alcuni minuti Airgest è intervenuta in supporto con il proprio personale, mettendo a disposizioni un dispositivo per far ripartire l’aria condizionata e dando la possibilità ai passeggeri di scendere dall’aereo e restare nei pressi del velivolo sotto la stretta sorveglianza del personale di bordo