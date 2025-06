A Petrosino seconda giornata di pulizia del litorale, questa volta a Sibiliana

Il successo della giornata ecologica “Plastic Free” tenutasi domenica scorsa nel litorale Biscione a Petrosino chiama un secondo raduno questa volta a Sibiliana. “Grazie alla straordinaria partecipazione di volontari, cittadini, associazioni e amministratori – scrivono i promotori – siamo riusciti a raccogliere oltre 500 kg di plastica e di ifiuti inquinanti dal nostro litorale di Biscione. Un risultato che dimostra quanto un piccolo gesto da parte di ognuno può fare una grande differenza per l’ambiente e contro gli incivili, verso i quali non ci sarà tolleranza. La vera sensibilizzazione si fa con l’esempio, dimostrando che è possibile tenere una città pulita con l’impegno quotidiano e iniziative concrete, non con slogan. Il ritrovo è previsto alle ore 9 presso il porticciolo di Sibiliana. Si consiglia l’uso di guanti da giardinaggio e abbigliamento comodo”.

Il materiale per la raccolta sarà fornito sul posto. Ci si può registrare QUI.