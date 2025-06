Trapani: “Dal 1° luglio 40 litri al secondo in più dai Pozzi Inici”. VIDEO

Tavolo tecnico richiesto del sindaco di Trapani Giacomo Tranchida e dell’assessore Enzo Guaiana per l’emergenza idrica. Presenti l’ATI presieduta dal sindaco Gruppuso, Siciliacque e il sindaco di Misiliscemi che nei giorni scorsi ha ricevuto dal Comune capoluogo la sospensione della fornitura idrica.

“Andiamo subito al tema – dice il sindaco Tranchida -, grazie ad un finanziamento intercettato per l’emergenza idrica, dal primo luglio avremo a disposizione 40 litri al secondo in più dai Pozzi Inici. Si pone il problema del vettoriamento di tale risorsa e necessariamente occorre la disponibilita’ di Siciliacque, nell’ambito di una programmazione generale dell’Ati. La situazione ci sta particolarmente a cuore, atteso che stiamo spingendo per distribuire più acqua in quelle zone dove purtroppo non arriva (su Trapani centro ed alcune parti di Trapani Nuova, che, per questioni orografiche, di pressione idrica etc fanno fatica a ricevere). Dal primo luglio, dai pozzi di Monte Inici potrebbe arrivare la soluzione, immetteremo nel sistema 40 litri al secondo: 20 litri al secondo per la nostra città e gli altri 20 litri al secondo per le comunità vicine. Seguiranno comunque aggiornamenti”.

GUARDA IL VIDEO: