Approvato il bilancio 2024 del Teatro Massimo di Palermo, trend positivo e record di spettatori

PALERMO (ITALPRESS) – È stato approvato all’unanimità dal Consiglio di Indirizzo il bilancio d’esercizio 2024 della Fondazione Teatro Massimo di Palermo che chiude in attivo con un utile netto pari ad 132 mila 393 euro e un valore della produzione che ammonta a 34 milioni 190 mila 32 euro. Continua il trend positivo e il raggiungimento di tutti gli obiettivi gestionali.

La Fondazione Teatro Massimo, si legge in una nota, “incassa nel 2024 risultati economici eccezionali che testimoniano la crescita costante degli spettatori, dei visitatori e degli incassi. La qualità della programmazione artistica ha ricevuto il gradimento del pubblico che ha fatto aumentare i ricavi propri da incassi di botteghino. Il 2024 registra un aumento significativo nelle voci di bilancio che riguardano gli spettacoli a pagamento che hanno raggiunto le 316 recite; gli spettatori paganti che hanno superato le 141 mila presenze, con un ricavo da sbigliettamento di 2 milioni 748 mila 51 euro. A cui si aggiungono i ricavi per gli abbonamenti che ammontano a 1 milione 392 mila 187 euro, per un ricavo da botteghino totale di 4 milioni 140 mila 238 euro”.

Tra i record raggiunti nel corso del 2024, spicca il primato di Turandot che ha registrato il miglior risultato di tutti i tempi in termini di presenze e proventi da botteghino, con oltre 11 mila presenze, una percentuale di occupazione dei posti del 96% e un incasso poco superiore ai 600 mila euro. Numeri in crescita anche per i visitatori al monumento, che raggiungono le 205 mila 882 presenze con un ricavo di 1 milione 978 mila 995 euro. Sono aumentati i contributi pubblici in virtù del contributo straordinario assegnato anche quest’anno dal Comune di Palermo (500.000 euro) e dalle maggiori somme assegnate dalla Regione Siciliana oltre che alla riconferma dei contributi ricevuti dal Ministero della Cultura.

Significativo anche il dato relativo all’affitto delle sale del Teatro per eventi e conferenze pari a 220 mila euro circa. Un contributo complessivo di quasi 40 mila 600 euro è stato ricevuto da parte dei mecenati che hanno scelto di sostenere le attività del Teatro Massimo beneficiando degli incentivi statali previsti dallo strumento Art Bonus. I sostenitori privati hanno confermato in larga misura i contributi a sostegno della Fondazione per un totale pari a 216 mila 299 euro.

Così come è stata rinnovata per il terzo anno consecutivo la collaborazione con Cassa Depositi e Prestiti, che contribuisce anche nel 2025 a sostenere le attività delle orchestre giovanili della Fondazione Teatro Massimo. Nel 2024 hanno confermato il proprio contributo economico alle attività del Teatro, in qualità di sostenitori privati della Fondazione, il gruppo Rocco Forte Hotels – che mantiene viva la partecipazione di Villa Igiea a cui si affianca il Verdura Resort, l’altra struttura siciliana della catena di hotel di lusso – la Città Metropolitana di Palermo, la società Gesap, Mangia’s Resorts & Clubs e Confcommercio. Crescono anche le attività dalla forte valenza sociale, punto fermo già da diversi anni dei progetti inclusivi rivolti alla cittadinanza promossi dalla Fondazione, anche attraverso le formazioni giovanili, che nel corso del 2024 hanno realizzato oltre 30 appuntamenti.

“È con orgoglio e grande soddisfazione che anche quest’anno abbiamo approvato un bilancio che registra numeri importanti dell’attività del Teatro Massimo – dice il Presidente della Fondazione e Sindaco di Palermo Roberto Lagalla -. Dati in aumento per quanto riguarda spettatori e visitatori e record di botteghino certificano da un lato il sostegno concreto che l’Amministrazione comunale sta dando al Teatro e dall’altro la qualità delle attività, non solo artistiche, che offre la Fondazione e di questo rivolgo il mio sentito ringraziamento al Sovrintendente Marco Betta e a tutti i lavoratori e le maestranze per il grande impegno. Nell’ultimo anno, inoltre, il Teatro ha anche attivato una politica sul personale che ha portato a nuove assunzioni e anche questo è un dato che ci fa guardare al futuro con ancora più fiducia”.

“Il Teatro Massimo di Palermo chiude il bilancio 2024 con risultati straordinari con, tra gli altri, ricavi da biglietteria e visite che segnano il miglior risultato nella storia recente della Fondazione – commenta il Sovrintendente Marco Betta -. Ringrazio il Sindaco e Presidente della Fondazione Roberto Lagalla, il Comune di Palermo, la Regione Siciliana e il Ministero della Cultura, che con dedizione seguono e sostengono la nostra attività. Un sentito ringraziamento va a tutte le lavoratrici e i lavoratori, agli artisti, al Consiglio di Indirizzo, al Collegio dei Revisori, per l’impegno, la competenza e la passione che rendono possibile ogni giorno questo percorso di crescita e di arte. E un ringraziamento speciale lo rivolgo al pubblico che con la sua partecipazione appassionata e la sua presenza costante dà senso profondo al lavoro della Fondazione trasformando ogni spettacolo in una esperienza condivisa e viva”.

Il 2024 registra anche il consolidamento dell’organico con l’assunzione, attraverso 34 bandi di concorso, di 60 dipendenti a tempo indeterminato e rimarca la volontà ferma della direzione del Teatro di costruire un organico ancor più professionale e performante che possa sviluppare attività artistiche di livello sempre più alto. Per la stessa ragione sono stati compiuti investimenti mirati a incrementare le dotazioni in impianti e attrezzature elevando gli standard di gestione delle sedi della Fondazione, utili anche ad abbattere il costo dei noleggi e migliorare le condizioni di sicurezza e la qualità degli ambienti di lavoro. Infine, è proseguita durante il 2024 l’attività di rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali grazie ai fondi del PNRR ricevuti nel corso dell’esercizio precedente volti a rendere più inclusiva e accessibile la fruizione del Teatro agli spettatori e ai visitatori.

