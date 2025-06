Nato, Meloni “Impegni assunti sono sostenibili per l’Italia”

L’AJA (PAESI BASSI) (ITALPRESS) – “Questo è un vertice importante

anche per gli impegni che vengono assunti. Sono impegni

significativi e sostenibili per l’Italia. Si tratta di spese

necessarie per rafforzare la nostra difesa e la nostra sicurezza

in un contesto che lo necessita, ma in una dimensione che ci

consente di assumere questi impegni sapendo già che non

distoglieremo un euro dalle altre priorità del Governo a difesa e

a tutela degli italiani”. Lo ha detto la presidente del Consiglio

Giorgia Meloni, nel corso di un punto stampa a margine del vertice Nato, in riferimento all’impegno di aumentare le spese della difesa fino al 5% del Pil. “Salutiamo con soddisfazione

l’avvio di un cessate il fuoco nella crisi tra Israele e Iran. Un

tema su cui bisogna continuare a lavorare è arrivare a un accordo sul nucleare iraniano tra Iran e Stati Uniti. Ne ho parlato con il presidente Trump e nel corso dell’assemblea plenaria ho ribadito che la stessa determinazione serve per arrivare ad altri due cessate il fuoco: in Ucraina, dove la Russia non sembra voler fare passi in avanti, e a Gaza dove la situazione è insostenibile”, ha aggiunto. Per quanto riguarda la situazione a Gaza, “tutti quanti si rendono conto che un cessate il fuoco a Gaza è necessario e che oggi sia più facile ottenerlo. Penso che tutti capiscano che questo è il momento in cui bisogna cercare di ottenerlo”.

(ITALPRESS).

-Foto: Palazzo Chigi-