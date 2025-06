Erice, la pecora bollita è… regina della festa a Ballata

Un tripudio di sapori, musica e sorrisi ha animato il pomeriggio di sabato a Ballata, piccola e vivace frazione del comune di Erice, dove oltre mille persone si sono ritrovate al campo sportivo parrocchiale della Chiesa Maria Santissima di Trapani per la quarta edizione della Sagra della Pecora Bollita. Organizzata con passione dall’associazione Insieme per Ballata, la manifestazione ha conquistato tutti con uno dei piatti più antichi e gustosi della tradizione locale: la pecora bollita, regina indiscussa della tavola e protagonista di una serata all’insegna della convivialità. Non sono mancate le autorità, a partire dall’onorevole Dario Safina, il sindaco di Erice Daniela Toscano e il consigliere comunale della frazione Carmelo Peralta, che hanno preso parte alla festa portando il loro saluto e sostegno alla comunità. A fare da colonna sonora alla serata ci hanno pensato i maestri d’orchestra, che con la loro musica hanno creato un’atmosfera coinvolgente, perfetta per gustare i sapori autentici del territorio e celebrare le radici contadine di Ballata. “Siamo fieri oggi più di ieri – commentano gli organizzatori – e ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito al successo di questa edizione. Il plauso più grande va ai soci, al pubblico caloroso e a chi, con spirito di servizio, ha reso possibile tutto questo”. E mentre si spengono le luci sulla quarta edizione, gli occhi sono già puntati al futuro: la Sagra della Pecora Bollita tornerà, ancora più ricca e gustosa. Perché a Ballata, la tradizione… bolle in pentola!