Effetto “second hand’: sempre più italiani scelgono consegna fuori casa

ROMA (ITALPRESS) – Cambia il modo di acquistare online e cambia anche il modo di ricevere gli acquisti. Secondo un’analisi condotta da InPost Italia in collaborazione con Subito, la prima piattaforma di re-commerce in Italia (fonte Casaleggio Associati – E-Commerce in Italia, 2024) con oltre 26 milioni di utenti unici al mese, nel 2024 è cresciuta in modo significativo la quantità di utenti che scelgono la spedizione “fuori casa”, nei locker (gli armadietti automatici) o punti di ritiro ospitati dai negozi di quartiere.A trainare questo cambiamento sono soprattutto gli abitanti delle grandi città, attratti da soluzioni logistiche più flessibili, sicure e comode, ma anche più smart e aperti all’innovazione: Roma, Milano, Torino, Napoli, Genova, Bologna, Palermo, Firenze, Padova e Verona.Accanto alla comodità, si fa strada anche una maggiore consapevolezza ambientale. Secondo lo studio “L’impatto ambientale delle consegne e-commerce”, realizzato da Netcomm, Politecnico di Milano e B2c Logistics, le consegne presso locker e punti di ritiro permettono infatti di ridurre fino al 38% le emissioni di CO? rispetto alla tradizionale consegna a domicilio. Un dato che trova riscontro nelle scelte quotidiane degli utenti di Subito, già sensibili al tema del riuso come alternativa allo spreco o all’iperconsumo: chi compra o vende articoli di seconda mano sulla piattaforma tende infatti a riutilizzare anche imballaggi già disponibili in casa o materiali riciclati, contribuendo così a ridurre l’impatto ambientale delle spedizioni. Dalla scelta di una modalità di consegna più sostenibile alla scelta di riutilizzare materiali per impacchettare, aumenta la serie di “buone pratiche” messe in atto dagli utenti di queste piattaforme, quasi una sorta di “second hand effect”.“La nostra collaborazione con Subito ha reso la spedizione ancora più semplice e sicura, rispondendo alla crescente domanda di soluzioni logistiche smart e convenienti”, ha dichiarato Leonardo Berlingieri, Head of Commercial di InPost Italia.“Il nostro rating su Trustpilot, pari a 4.8 su 5 per i clienti Subito, è un indicatore chiaro del livello di fiducia e soddisfazione raggiunto”, ha aggiunto.La fiducia è anche un altro aspetto importante, dato che le persone acquistano su Subito prodotti di valore, economico o affettivo: restano centrali i dispositivi elettronici, ma si registra una crescita significativa di altre categorie merceologiche, come il collezionismo, che nell’ultimo anno ha registrato un aumento del 77%, posizionandosi tra le aree più attive in termini di transazioni. E ancora, tra i più scambiati: borse, scarpe, orologi e accessori di lusso.Subito è una delle piattaforme di acquisti online che, dal 12 al 15 maggio ha aderito agli “InPost Days”, una promozione attivata da InPost per incentivare l’utilizzo delle spedizioni fuori casa. In soli quattro giorni, la piattaforma ha registrato un incremento del 77% delle transazioni e una crescita del 150% delle spedizioni gestite da InPost rispetto alla settimana precedente.Con oltre 82.000 punti di ritiro attivi in nove Paesi europei, tra cui più di 8.500 in Italia, InPost Group è un pioniere internazionale delle consegne fuoricasa e si posiziona oggi come uno dei principali operatori nella logistica dell’ultimo miglio in Europa. Il gruppo, nato in Polonia nel 2009, ha avviato un piano strutturato di decarbonizzazione e aderito all’iniziativa Science-Based Targets (SBTi), con l’obiettivo di raggiungere la neutralità climatica entro il 2040.Il consolidamento dell’e-commerce di seconda mano, unito alla crescente diffusione delle consegne fuori casa, rappresenta una trasformazione strutturale nelle abitudini dei consumatori italiani. Una trasformazione che non riguarda solo la logistica, ma coinvolge in maniera più ampia il rapporto tra tecnologia, consumo responsabile e sostenibilità ambientale, verso una nuova maturità del consumatore, che anche attraverso la scelta consapevole del vettore può arginare l’impatto dei consumi.

