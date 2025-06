Gran colpo per la Trapani Shark: arriva Jordan Ford

Un bel colpo di mercato per la società di Basket Trapani Shark. Questo è l’annuncio del presidente Valerio Antonini su X: l’MVP Jordan Ford, dell’ultima finale di Coppa Italia, 4° miglior realizzatore dell’ultima LBA (16.3 punti di media), 4° per percentuale da 2 (61.5%) e migliore per precisione dalla lunetta (90.8% ai liberi), ha firmato un contratto con la Trapani Shark. Durata e dettagli dell’accordo non sono stati ancora rivelati. Antonini sembra volersi riprendere lo scudetto anche la prossima stagione.