Riflessioni e processioni, Castelvetrano celebra il Santo Patrono San Giovanni Battista

Si concluderanno oggi i festeggiamenti in onore del Santo Patrono della città di Castelvetrano, San Giovanni Battista. Dopo una lunga settimana di eventi musicali, religiosi e culturali questa mattina nell’omonima chiesa è stata celebrata la Santa Messa presieduta dall’Arciprete Don Giuseppe Undari, nel pomeriggio alle ore 19.00 ci sarà la Santa Messa presieduta dal Vescovo Monsignor Angelo Giurdanella; ed a seguire alle ore 20.00, la processione del simulacro ed il rientro in parrocchia.

Il messaggio del sindaco Giovanni Lentini: “Oggi celebriamo San Giovanni Battista, Patrono della nostra Città. È una giornata che ci unisce nel segno della fede, della tradizione e dell’identità più profonda della nostra comunità. Un pensiero speciale va a tutti i castelvetranesi, vicini e lontani, in Italia e nel mondo: ovunque vi troviate, oggi celebriamo insieme le nostre radici, la nostra storia, la nostra speranza.San Giovanni, uomo di verità e giustizia, ci ricorda il valore della coerenza, del coraggio e dell’impegno per il bene comune. In un momento storico segnato da crisi e instabilità, il suo esempio ci invita a non perdere mai di vista la strada del dialogo, della responsabilità e della pace”.

Grazie a tutta la comunità parrocchiale e a chi, con dedizione, rende possibile questa festa