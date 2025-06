L’Ungheria si aggiudica il Trinacria CUP 2025 di Trapani

E’ l’Ungheria la nazionale che si aggiudica il Trinacria CUP 2025 di Trapani, alla fine di una tre giorni di pallanuoto che ha regalato uno spettacolo senza eguali. Il Settebello di Sandro Campagna batte la Spagna 12-10 (3-4, 4-2, 2-3, 3-1) nell’ultima giornata della prima edizione della Trinacria Cup, quadrangolare internazionale con Italia, Spagna, Grecia e Ungheria, con una buona prestazione di squadra. Menzione particolare per un ottimo Francesco Condemi, siciliano doc e testimonial della manifestazione che realizza 5 reti, di cui una prodezza a palombella. L’Ungheria vince sulla Grecia 12-13 (1-3, 3-3, 2-3, 6-4) e per regolamento, avendo vinto lo scontro diretto, nonostante i pari punti con l’Italia si aggiudica il Torneo.

Una manifestazione di successo quella di Trapani: entusiasmo anche da parte della Federazione Italiana Nuoto, co-organizzatore dell’evento insieme all’SSD Aquarius di Trapani. Visto il successo dell’evento sportivo non è escluso il possibile ritorno della manifestazione già il prossimo anno. Ottima la presenza di pubblico in tutte e tre le giornate, le prime due in soldout, con la presenza di circa 1000 spettatori. Domenica nonostante un orario poco felice, la prima gara è iniziata alle 16,30 (per esigenze televisive della RAI) la presenza del pubblico ha riempito l’80% degli spalti. “Il torneo è stato straordinario – ha commentato il tecnico del Settebello Alessandro Campagna – di grande qualità, con quattro squadre tra le migliori al mondo, organizzato in una città meravigliosa. Ha vinto anche Trapani che ha ricevuto i complimenti da tutte le delegazioni e sono molto contento per l’Aquarius Nuoto che ci ha messo il cuore, l’impegno e la professionalità”. Tutte le squadre a fine evento si sono ritrovate insieme presso il “Villino Nasi” per un momento di condivisione offerto dall’SSD Aquarius. Un incontro per ringraziare tutti coloro i quali hanno reso possibile questo evento sportivo internazionale, con la promessa di rivedersi presto nella Piscina Olimpica di Trapani per altri momenti di sport e inclusione importanti.