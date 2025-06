Un’altra discarica abusiva a Mazara, la Polizia Municipale sequestra l’area

Il Nucleo di Polizia Giudiziaria Ambientale costituito presso il Comando della Polizia Municipale di Mazara del Vallo ha messo a segno una nuova operazione di tutela ambientale. Nello specifico, è stato posto sotto sequestro un terreno nei pressi della Sopraelevata in zona di Tonnarella, adibito a discarica abusiva e nel quale mezzi di trasporto scaricavano rifiuti speciali quali sfabbricidi ed altri materiali, approfittando del fatto che il terreno pur recintato era di libero accesso. In particolare, ai sensi dall’articolo 321 del codice di procedura penale, l’area è stata sottoposta a sequestro preventivo. L’operazione si inserisce nell’attività di controllo che la Polizia Municipale di Mazara sta portando avanti per la tutela e la salvaguardia del territorio.