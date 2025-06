“Lo Stagnone va salvaguardato, attività commerciali hanno ridotto spazi vitali”

Il Circolo del Partito Democratico di Marsala esprime grande preoccupazione per le condizioni sempre più critiche in cui versa la Laguna dello Stagnone, un ecosistema fragile e di straordinario valore ambientale, paesaggistico e culturale. Nonostante siano disponibili numerosi studi scientifici e proposte operative, la laguna continua a non ricevere l’attenzione e la tutela che merita. Negli ultimi anni, l’area ha subito profondi cambiamenti, con un forte aumento delle attività turistiche e ricreative, spesso poco regolamentate. Secondo i dem attività come scuole di kitesurf, chioschi, eventi musicali e appuntamenti serali hanno drasticamente ridotto gli spazi vitali per molte specie di uccelli, che non riescono più a nidificare o sostare in tranquillità. Una laguna che dovrebbe essere un rifugio naturale rischia oggi di perdere la sua funzione ecologica.

È necessario ribadire che ambiente e sviluppo non devono essere in contrasto, ma devono procedere di pari passo, attraverso una pianificazione condivisa e sostenibile. In quest’ottica, il PD giudica molto grave l’assenza di esperti ambientali, associazioni scientifiche e attivisti all’incontro pubblico convocato dal sindaco Grillo sul tema dello Stagnone: un’occasione mancata per un vero confronto aperto e costruttivo. Queste alcune richieste avanzate: attuare subito le misure di salvaguardia già individuate nei numerosi studi tecnici; istituire un tavolo permanente tra operatori economici, enti scientifici, associazioni ambientaliste e istituzioni locali; definire un regolamento chiaro per le attività all’interno dell’area protetta, in modo da garantire una reale convivenza tra turismo responsabile e tutela dell’ambiente.