23° Slalom Automobilistico Agro Ericino: vince Girolamo Ingardia

Si è appena conclusa la 23ª edizione dello Slalom Automobilistico dell’Agro Ericino, che ha regalato una giornata all’insegna dello sport lungo i suggestivi 4 chilometri del percorso che unisce Valderice a Erice, quest’ultima candidata al titolo di Città Europea dello Sport 2027. L’evento ha confermato il suo prestigio nel panorama automobilistico nazionale, emozioni e competizione in un territorio che promuove attivamente la cultura sportiva. A conquistare il gradino più alto del podio è stato Girolamo Ingardia, della Scuderia Trapani Corse, al volante della Gloria B5 Suzuki, dominando la gara con il miglior tempo.

Seconda piazza per Emanuele Schillace del CSM Racing su Radical SR 4 Suzuki, terzo posto per Salvatore Venanzio, anch’egli su Radical SR 4 Suzuki. Quarta posizione per Salvatore Arresta del RO Racing su Prosport Radical, seguito da Domenico Palumbo della Scuderia Vesuvio su Radical SR 4 Suzuki e da Silvio Fiore di Catania Corse, anch’egli su Radical SR 4 Suzuki. Settimo posto per Giuseppe Giametta del RO Racing su Gloria B5 Suzuki, ottavo Antonino Di Matteo sempre del RO Racing su Gloria C8 Suzuki, nona piazza per Riccardo Cerniglia del Misilmeri Racing su Bogani e decimo Andrea Raiti di Trapani Corse su GMG A/R.

La competizione ha registrato un’ampia partecipazione con 107 piloti iscritti provenienti da tutta Italia, che si sono sfidati nelle diverse categorie lungo il tracciato della strada provinciale Valderice-Erice. La gara, valevole per il Campionato Italiano Slalom e per il Campionato Siciliano con coefficiente 1.5, è stata diretta con grande professionalità garantendo il massimo livello di sicurezza per piloti e spettatori.

Alla cerimonia di premiazione erano presenti la sindaca del Comune di Erice Daniela Toscano e l’assessora al Turismo e Sport Rossella Cosentino, che hanno consegnato i riconoscimenti ai vincitori.

L’evento, organizzato dal Promoter Kinisia con il patrocinio della Federazione ACI Sport, del Libero Consorzio Comunale di Trapani e dei Comuni di Erice e Valderice, si conferma uno degli appuntamenti motoristici più importanti della Sicilia occidentale.