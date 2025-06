Il Rally torna protagonista nella Valle del Belice il 26 e 27 luglio

Il “Rally Valle del Belice – Trofeo della Legalità”, prova valida per il campionato siciliano Rally, è giunto alla sua seconda edizione ed è pronto ad accogliere i partecipanti nel magnifico scenario della Valle del Belice, tra Partanna, città che ospiterà le verifiche, lo Shakedown, la partenza e l’arrivo, e gli altri territori della Valle, da Santa Ninfa a Poggioreale e Salaparuta, fino a Gibellina, luogo simbolo della cultura e capitale italiana dell’arte contemporanea 2026. Quasi 245 chilometri di percorso con 11 prove speciali per un totale di 65,27 chilometri e 9 controlli a timbro, con la novità delle prove speciali al tramonto. Il Rally, che ospiterà anche la competizione riservata alle auto storiche, è in programma sabato 26 e domenica 27 luglio ed è organizzato dall’Automobile Club Trapani in collaborazione con l’associazione Sporting Club Partanna, come accaduto già lo scorso anno, in occasione della prima edizione.

Le verifiche ante-gara sono in programma a Partanna sabato 26 luglio, dalle ore 8 alle ore 11, mentre lo Shakedown si terrà subito dopo, dalle ore 11 alle ore 15, sempre a Partanna. Nel pomeriggio, invece, il via alla competizione con la partenza da Partanna alle ore 18.30, mentre già il primo giorno si terranno due prove speciali, la n.1 e la n.2, entrambe a Gibellina con la prima a partire dalle ore 19.08 e la seconda alle ore 21.23, mentre il riordino è previsto sempre a Gibellina alle ore 19.44 e alle ore 21.14. Domenica 27 luglio, poi, il clou con le rimanenti 9 prove che si terranno su 3 differenti tracciati, ciascuno ripetuto 3 volte. Si parte dal Cretto di Burri, alle ore 10.57 e si prosegue con la Canalotto dalle ore 11.36 per proseguire con la Cassaro alle ore 12.10. Quindi, si ricomincia con il secondo turno di prove speciali: Cretto di Burri alle 13.59, Canalotto alle 14.38 e Cassaro alle 15.12. Infine, le ultime 3 con la Cretto di Burri alle ore 17.01, la Canalotto alle ore 17.30 e la Cassaro alle ore 18.14. Tre, invece, i controlli a timbro: a Santa Ninfa, Poggioreale e Salaparuta, mentre l’arrivo è previsto a Partanna a partire dalle ore 19.

“Il Rally della Valle del Belice non è solo una gara, ma un viaggio attraverso emozioni condivise – sono le parole di Giovanni Pellegrino, presidente dell’Automobile Club Trapani –, un ponte che collega generazioni e territori. Da quelli che furono paesini arroccati a dolci distese di colline, ogni curva del tracciato racconta una storia. La Stele di Consagra, l’installazione eretta sulla strada che conduce alla città di Gibellina nuova e che si erge maestosa come il portale della Valle del Belice, rappresenta un faro di speranza e rinascita. È un monumento che non è solo un tributo alla storia, ma anche un simbolo di resilienza e rinascita. È qui, sotto la sua ombra imponente, che si intrecciano storie di un passato ricco di tradizioni e la visione di un futuro radioso. Non è semplicemente un punto di riferimento geografico, ma un vero e proprio faro — un invito universale a esplorare, a sognare e a credere”.