Marsala: lunedì con treni a passo d’uomo e città bloccata

Un lunedì mattina di caos e frustrazione per i cittadini di Marsala, alle prese con una viabilità messa in ginocchio dal ritorno dei treni sulla tratta Marsala-Trapani. Dopo anni di inattività, la linea ferroviaria è tornata operativa dallo scorso 1° giugno, ma con essa sono riemersi vecchi problemi mai del tutto risolti. I treni, infatti, procedono a passo d’uomo, in particolare in prossimità dei passaggi a livello, dove la sicurezza resta una questione delicata e centrale. La presenza ancora massiccia di cantieri lungo la linea, con squadre a lavoro in diversi punti, impone la massima prudenza. Un tema reso ancora più sensibile da alcuni recenti episodi di cronaca che hanno acceso i riflettori sulla fragilità delle infrastrutture ferroviarie locali e della sicurezza sul lavoro.

Code per tutta la città

Questa mattina la città si è trovata letteralmente bloccata: lunghe code di auto si sono formate dietro le sbarre dei passaggi a livello, soprattutto nelle contrade Spagnola, Giunchi e Dammusello, con incolonnamenti che si sono estesi fino al quartiere di Sappusi. Nemmeno il versante sud di Marsala è stato risparmiato, con criticità già visibili a partire da via Lipari. La situazione ha sollevato un forte malcontento tra i residenti e gli automobilisti, che si trovano costretti a convivere con tempi di percorrenza raddoppiati e ingorghi quotidiani. Le richieste di interventi strutturali – come la realizzazione di sottopassi o soluzioni alternative ai passaggi a livello – tornano prepotentemente al centro del dibattito cittadino. Nel frattempo, Marsala resta ostaggio di una ripartenza ferroviaria che, seppur necessaria e attesa, sta mostrando tutte le sue criticità.