Antonini depone le armi: “Basta polemiche con il Comune di Trapani”

Valerio Antonini, presidente di Trapani Calcio e Trapani Shark, dopo la dura diatriba con l’Amministrazione comunale, sembra deporre le armi. Lo fa, come sempre, su X, l’ex Twitter, a cui affida sempre le sue considerazioni, anche quelle più taglienti. Queste le sue parole: “Nella speranza che possa portare serenità a tutto l’ambiente cittadino, che persone di cui ho piena fiducia a Trapani mi descrivono turbato da questa diatriba con Giacomo Tranchida ed Emanuele Barbara, mi asterrò da oggi in avanti da ulteriori post di polemica nei confronti del Comune e dei suoi componenti di attuale governo, confidando che le aperture, per ora solamente verbali, di iniziare un nuovo percorso costruttivo tanto per i vari temi legati al Palashark che al progetto decisivo della Cittadella si concretizzino. Se toni aspri usati hanno urtato la sensibilità del Sindaco rispetto a temi familiari, ci tengo a precisare che il mio intento era ben altro e lo invito ad un sano confronto quando e dove vorrà; Anche perché è nei suoi interessi, come nei miei, chiudere positivamente situazioni difficili e spiacevoli per tutti”. Adesso bisognerà capire come accoglie questo nuovo ‘percorso’ l’Amministrazione Tranchida che, però, non mancherà di accogliere un clima più distensivo.