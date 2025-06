Al via il 23° Slalom Automobilistico dell’Agro Ericino

L’appuntamento con il 23° Slalom Automobilistico dell’Agro Ericino, uno degli eventi motoristici più attesi della Sicilia occidentale, oggi animerà la strada provinciale che collega Valderice ad Erice. L’evento, organizzato dal Promoter Kinisia con il patrocinio della Federazione ACI Sport, del Libero Consorzio Comunale di Trapani e dei Comuni di Erice e Valderice, rappresenta una tappa importante del Campionato Italiano Slalom e una gara fondamentale per il Campionato Siciliano con coefficiente 1.5.

La giornata di gara inizierà alle ore 8:30 con la fase di ricognizione del percorso, seguita da tre manches di gara che vedranno sfidarsi piloti provenienti da tutta Italia lungo i suggestivi 4 chilometri del tracciato dell’Agro Ericino. Le verifiche sportive e tecniche si sono svolte ieri presso il Centro Accrediti situato nel Camping di Lido Valderice.

Il tracciato dello slalom, che si sviluppa lungo la storica strada provinciale Valderice-Erice, metterà alla prova le capacità tecniche dei piloti con le sue caratteristiche curve e dislivelli. Il percorso, rinomato per la sua bellezza paesaggistica, rappresenta una delle sfide più affascinanti del panorama automobilistico siciliano. Sono 107 gli iscritti che si sfideranno in diverse categorie, dai prototipi E2 alle auto Silhouette, passando per le bicilindriche fino alle vetture di serie. Tra le scuderie storicamente presenti all’evento figurano RO Racing, Scuderia Armanno Corse, Scuderia Trapani Corse, Drepanum Corse, Catania Corse, Misilmeri Racing, Piloti Per Passione, e molte altre realtà del motorsport italiano. Per consentire il regolare svolgimento della gara in totale sicurezza, la strada provinciale Valderice-Erice sarà chiusa al traffico per tutta la durata dell’evento. Si consiglia al pubblico di raggiungere le zone di osservazione con anticipo e di seguire le indicazioni del personale addetto alla viabilità. Per fini logistisci sarà limitato il transito degli autobus sulla Strada Provinciale SP31 che collega Trapani con Erice.

Per informazioni: www.kinisia.it