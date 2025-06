Il Rotary di Marsala dona all’ex Inam due elettrocardiografi portatili

Due elettrocardiografi portatili al Distretto Sanitario di Marsala dell’ASP. È la donazione che il Rotaract Club Marsala ha previsto in favore dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani, resa possibile grazie al ricavato dell’attività benefica “Wine Act”, promossa dal Club. La consegna e il collaudo degli apparecchi si terrà martedì 24 giugno: il primo alle ore 10.30 nella sede del Distretto Sanitario di Marsala, in piazza Francesco Pizzo. Saranno presenti Danilo Palazzolo, direttore generale facente funzioni dell’Asp Trapani, Cesare Ferrari, direttore del Distretto Sanitario di Marsala e Francesca Gerardi, presidente del Rotaract Club Marsala. I giornalisti sono invitati a presenziare alla donazione. Nella stessa giornata, la consegna del secondo elettrocardiografo sarà effettuata invece a Petrosino, nei locali del Poliambulatorio di via Cafiso, alle ore 09.30.