Un’imbarcazione ha preso fuoco poco distante dalla costa marsalese. Pare si tratti di un gommone che, per cause ancora ignote, è andato a fuoco. Una piccola esplosione è avvenuta a bordo – avvertita fino ai lidi del versante Sud – e ci sono al momento dei feriti. Le altre imbarcazioni si sono avvicinate per prestare i primi soccorsi, attendendo poi l’arrivo della Guardia Costiera. Un’ambulanza è giunta al Porto di Marsala per prestare le prime cure.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti