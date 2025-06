Forza Italia a Salemi elegge la segreteria comunale

Forza Italia a Salemi elegge il nuovo Segretario comunale Francesco Asaro, che guiderà il nostro partito nel territorio per i prossimi anni, in un rapporto di collaborazione e condivisione con la Segreteria Provinciale guidata dall’on. Toni Scilla. L’elezione si è svolta domenica 15 giugno ed ha visto la partecipazione attiva di numerosi iscritti e simpatizzanti, testimoniando l’importanza di un momento di confronto e di rinnovamento all’interno del nostro movimento. Il nuovo segretario porta con sé una forte passione per il territorio, un impegno concreto per lo sviluppo di Salemi e una visione di futuro basata sui valori di libertà, responsabilità e coesione sociale che contraddistinguono Forza Italia.

“Desideriamo ringraziare i consiglieri comunali Lorenzo Cascio e Antonino Mastrantoni per il prezioso e decisivo lavoro svolto e per aver contribuito a rafforzare la presenza del nostro partito nel Comune volendo fortemente creare un gruppo nuovo che porta dentro sia giovani che senior – affermano dal partito locale -. La scelta del segretario è frutto della volontà dei tesserati, in sintonia con i consiglieri comunali forzisti. Negli ultimi mesi abbiamo condotto un’intensa campagna di tesseramento, raccogliendo un ampio consenso e un rinnovato entusiasmo. Ciò testimonia l’interesse crescente della popolazione verso il centro-destra e, in particolare, verso Forza Italia”.

Poi i forzisti continuano: “Abbiamo inoltre coinvolto giovani donne imprenditrici nella costruzione del partito cittadino, con l’obiettivo di rinnovare la classe dirigente e dare spazio a energie nuove, competenti e motivate. Il nostro progetto si riconosce nei valori del Partito Popolare Europeo, e si propone di integrare il dinamismo dei giovani con l’esperienza dei rappresentanti istituzionali già attivi. Salemi, città da sempre moderata, merita di tornare ad avere un ruolo guida nella provincia di Trapani. È nostra convinzione che dalla costruzione di una nuova classe dirigente possa nascere un’opportunità di rilancio politico, economico e sociale. A livello locale siamo fortemente ancorati al progetto civico dell’amministrazione comunale, nella consapevolezza che l’unità tra esperienza e rinnovamento sia la chiave per un’azione amministrativa efficace e condivisa”.

Asaro dichiara: “Con la mia candidatura, intendo mettere a disposizione del partito la mia esperienza lavorativa e la mia capacità di dialogo con la cittadinanza, al servizio dell’intera comunità. Siamo convinti che questo gruppo, appena costituito, abbia un grande potenziale di sviluppo e possa raggiungere risultati significativi per il bene di Salemi. Il nostro obiettivo è ridare alla città il ruolo che le spetta, coinvolgendo cittadini e imprese nella costruzione di un futuro migliore. Fare politica significa impegnarsi per migliorare la qualità della vita quotidiana, ascoltare i bisogni delle famiglie e delle imprese, e trasformare le proposte in azione concreta. Con la mia esperienza e con la squadra che mi accompagnerà, Forza Italia sarà protagonista di un progetto politico amministrativo serio, responsabile e ambizioso”.

I Componenti della segreteria comunale: Francesco Asaro, Lorenzo Cascio, Antonino Mastrantoni, Gaspare, Bonura, Simone Cascia, Claudio Bruno, Giuseppe Caradonna, Gaetano Corleo, Sandro Drago, Giusy Favuzza, Fabrizio Internicola, Loris Levante, Giuseppe Maniscalco, Diego Muraca, Pasquale Oliveri, Salvatore Drago, Rosario Ditta, Francesco Di Santo, Ezio Blunda.