Marsala: uomo punto da una tracina, salvato da bagnini e 118

Succede, per fortuna, raramente. Ma quando accade di essere punti da un pesce tracina, il dolore è lancinante con pericolose conseguente. E’ quello che è accaduto ad un 60enne nelle acque del litorale Sud di Marsala, precisamente nel Villaggio Olimpia, tra i lidi Zelig e Playa. Verso le 18, l’uomo, A. P., ha accusato dei sintomi dolorosissimi; capendo di essere stato punto da una tracina, non chiede subito aiuto pensando di poter risolvere in breve tempo, probabilmente, la situazione di pericolo. Dopo 10 minuti, avendo il corpo ricoperto da eruzioni cutanee, chiede soccorso agli assistenti bagnanti sul posto, in quanto la vigilanza in mare nelle spiagge libere di Marsala – svolto dalla Cooperativa La Valle Verde aggiudicataria del servizio fornito dal Comune – è iniziato in anticipo, il 20 giugno anzichè il 1° luglio come negli altri anni (e si concluderà il 31 agosto).

L’uomo ha chiesto di essere accompagnato al Pronto Soccorso dai bagnini che però, non potendo lasciare la loro postazione, si sono attivati subito diversamente: hanno accompagnato il malcapitato nel vicino lido Zelig, il cui personale si è messo subito a disposizione per la gestione dell’emergenza, e gli hanno prestato il primo soccorso, ovvero l’acqua calda per tamponare. Visto che la situazione dell’uomo stava peggiorando, manifestando anche i sintomi di uno shock anafilattico, è stato chiamato d’urgenza il 118. L’ambulanza si è recata subito sul posto arrivando da Petrosino con medico a bordo e ha curato al Lido stesso l’uomo attraverso una puntura di Bentelan. Dopo una ventina di minuti in osservazione, il 60enne si è completamente ripreso. Grande la tempestività e il sangue freddo degli assistenti bagnanti Vincenzo Fici e Andrea Randazzo che sono riusciti a gestire al meglio la situazione di emergenza.