La Diavoli Rossi di Marsala porta dal CSAIn di Cesenatico 28 medaglie

Grande successo per la Polisportiva Diavoli Rossi di Marsala al Campionato Nazionale CSAIn 2025 di Cesenatico, dove ha conquistato 28 medaglie. Titoli nazionali All Around: oro per Giorgia Gimondo, Rossella Santoro, Clara Morsello, argento per Angelica Bonomo, Andrea Fazio, Giorgia Di Miceli, Chiara e Martina Amodeo, bronzo per Maria Barraco; tra i titoli nazionali a squadre, bronzo per le Junior Serie C e Serie B; titoli nazionali per specialità: oro per Francesco Giappone, Antonino Lombardo, Giada Magro, Giorgia Sammartano, Federica D’Urso, Giada Pipitone, argento per Rosalie De Vita, Martina Amodeo, Giada Maltese, bronzo per Maria Barraco, Rosalie De Vita, Giada Pipitone, Martina Amodeo, Giulia Pipitone, Giovanna Reina. Per i Diavoli Rossi appuntamento al 29 giugno alle 18 al Palasport per il saggio di fine anno.