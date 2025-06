All’Aeroporto di Birgi la Festa della Musica accoglie il neo direttore Airgest

La Festa della Musica all’aeroporto di Birgi accoglie il nuovo direttore di Airgest, Enrico Malato. Un avvolgente risuonar di note ha accolto i passeggeri in arrivo e in partenza del “Vincenzo Florio” per la Festa della Musica, iniziativa nazionale a cui aderisce da 31 edizioni Assaeroporti, coinvolgendo gli scali italiani. Ad esibirsi davanti ai viaggiatori entusiasti, con brani di Beethoven e Chopin, sono stati Michele Lombardo e Giacomo Barraco, studenti del Conservatorio di Trapani, selezionati dall’Ente Luglio Musicale, partner di Airgest per l’evento, in omaggio al tema dell’edizione “Un mondo di mestieri”, puntando su due giovani che hanno scelto proprio il mestiere di musicista. “È diventato ormai un appuntamento fisso per il Vincenzo Florio la partecipazione alla Festa della Musica – ha commentato il presidente di Airgest, Salvatore Ombra – perché la musica è bellezza, ed è proprio ciò che si aspetta e che puntualmente trova chi atterra nel nostro meraviglioso territorio. Ringraziamo l’Ente Lu­glio Mu­si­ca­le di Tra­pa­ni per la buona riuscita dell’evento”.

Presente il neo direttore di Airgest, Enrico Malato

In occasione della Festa della Musica, a fare gli onori di casa è stato il neo direttore generale dell’aeroporto Vincenzo Florio di Trapani Birgi, Enrico Malato. Cinquant’anni, laureato in Economia all’Università di Catania, sua città natale, il direttore Enrico Malato, ha proseguito la sua formazione con un master alla Bocconi, una seconda laurea in Management Aeronautico ed una terza in Tourism and Airline Studies presso la Nottingham Trent University, in Inghilterra. Ha sempre lavorato nel settore del trasporto aereo ricoprendo numerosi incarichi. Dopo alcuni anni in Alitalia, a Roma, si è trasferito a Dublino in Ryanair, per poi rientrare in Italia nel management del medesimo vettore aereo irlandese. Negli ultimi anni, ha ricoperto un ruolo chiave a Fiumicino con la più grande società di servizi di handling aeroportuale al mondo, la Swissport, prima del suo neo ingresso in Airgest. È stato anche docente universitario in numerosi atenei e centri di formazione di trasporto aereo. “Sono entusiasta ed orgoglioso di poter rappresentare Airgest, alla Festa della Musica – ha commentato il neo direttore generale, Enrico Malato -. Condivido appieno, infatti, il desiderio di rinnovare il connubio tra musica, arte e volo. Come noi, sempre più gestori si prodigano quotidianamente nel rendere gli scali accoglienti, esaltando l’esperienza del viaggio, sin dall’ingresso in aerostazione. Il comune obiettivo – conclude – rimane quello di accompagnare il passeggero durante tutta la sua permanenza, e la musica è un fattore chiave e lo dimostrano i tanti pianoforti in molti aeroporti”.