WWF unito per ampliare la Riserva Naturale Lago Preola e Gorghi Tondi

Un importante passo avanti per la tutela ambientale e la valorizzazione del patrimonio naturale è stato avviato dal Comune di Mazara del Vallo che, in collaborazione con WWF Italia, ha pubblicato un avviso congiunto per l’acquisizione al demanio regionale di terreni privati all’interno della Riserva Naturale Orientata Lago Preola e Gorghi Tondi. Un’iniziativa che nasce da un accordo di collaborazione tra il Comune e WWF, volto a partecipare a un bando pubblico della Regione Siciliana per il finanziamento di progetti destinati all’acquisizione di siti Natura 2000, situati in aree protette. L’obiettivo è rafforzare la tutela ambientale in questa zona di grande valore naturalistico, nota per la presenza di habitat unici, specie protette e un paesaggio lacustre di grande interesse ecologico. Con questo avviso, ripubblicato nell’albo pretorio online, i proprietari di terreni ricadenti nei confini della R.N.O. Lago Preola e Gorghi Tondi sono invitati a manifestare la propria disponibilità a cedere i propri fondi al demanio regionale.

Modalità di adesione

La cessione avverrà a valore di mercato e rappresenta un’opportunità per i proprietari che intendano contribuire direttamente alla conservazione ambientale e, al contempo, valorizzare economicamente le proprie proprietà. La scadenza per presentare le domande è fissata al 23 giugno 2025. La procedura richiede la presentazione di una serie di documenti a corredo della domanda. I proprietari interessati devono trasmettere entro la data indicata al Comune di Mazara del Vallo, tramite posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.comune.mazaradelvallo.tp.it, un pacchetto documentale completo che include: Dichiarazione di cessione dei beni immobili (secondo il modello ufficiale allegato all’avviso); Atto di provenienza e/o titolo di proprietà; Fascicolo aziendale; Contratto di comodato d’uso e/o locazione; Scheda delle superfici vitate; Dichiarazione riguardante la campagna viticola, con particolare riferimento alla raccolta delle uve e alla certificazione per la produzione DOP e IGP; Perizia di stima redatta da un tecnico esperto, che attesti il valore di mercato del terreno, corredata da documentazione fotografica e coordinate geografiche; Copia di un documento di identità valido del/i firmatario/i. Nella precedente versione dell’avviso si faceva riferimento a una disciplina legata agli espropri, che questo nuovo avviso, invece, revoca in modo integrale.

Verso una gestione partecipata e sostenibile

Il Dipartimento regionale Territorio ed Ambiente ha anche chiarito che la stima dei terreni deve essere effettuata esclusivamente basandosi sul valore di mercato, evitando pertanto procedure espropriative, così da garantire un iter più equo e trasparente. Una modifica che rappresenta un passo importante verso una gestione più partecipata e rispettosa dei diritti dei proprietari, invitati a collaborare volontariamente per la tutela del territorio. La R.N.O. Lago Preola e Gorghi Tondi rappresenta una delle aree protette più significative della Sicilia occidentale, caratterizzata da ecosistemi lacustri di rara bellezza e importanza. La zona ospita numerose specie di flora e fauna, molte delle quali protette a livello nazionale e comunitario, contribuendo in modo decisivo alla conservazione della biodiversità regionale. L’ampliamento della riserva attraverso l’acquisizione di nuovi terreni al demanio regionale permetterà una gestione più efficace e integrata, con interventi mirati alla salvaguardia degli habitat, al controllo delle attività antropiche e alla promozione di un turismo sostenibile. Questa iniziativa si inserisce in un quadro più ampio di strategie ambientali promosse dalla Regione Siciliana e dallo Stato italiano, volte a valorizzare i siti Natura 2000, la rete europea di aree di conservazione della natura, e a rispondere agli impegni internazionali sul clima e la biodiversità. Il Comune di Mazara del Vallo e WWF Italia confermano così il proprio impegno per una gestione partecipata e sostenibile del territorio, coinvolgendo attivamente i proprietari privati e le comunità locali in un progetto di lungo termine. Si tratta di un’occasione unica per contribuire concretamente alla tutela di un patrimonio naturale di inestimabile valore e per valorizzare al meglio le proprie proprietà, grazie a una procedura chiara e rispettosa dei diritti di tutti.