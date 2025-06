Virale su Tik Tok il video di una classe del serale dell’Itet di Marsala

Età e storie personali diverse accompagnate dal desiderio di concludere gioiosamente il proprio percorso verso il conseguimento del diploma. Con questo spirito un gruppo di compagni di classe della II A serale dell’Itet “Garibaldi” di Marsala ha realizzato un video di fine anno (qui il link), che in pochi giorni ha superato le 500 mila visualizzazioni su Tik Tok e ha raggiunto oltre 27 mila like. L’invito a non arrendersi mai di fronte alle difficoltà della vita rappresenta il messaggio centrale che il gruppo ha voluto condividere con il popolo dei social. La classe è composta dal cantautore marsalese Niko Montalto e dai suoi compagni d’avventura Isabella, Rosaria, Graziano, Samuel, Serena, Maria, Martina, Ana, Antonella, Federico Alessio, Mariagrazia, Cinzia, Daniela, Vita, Giulia, e Katia.