Solstizio d’Estate al Seawater Hotel Bio & Beauty Spa: Saluto al Sole & Cena sotto le Stelle

Sabato 21 giugno 2025 lasciati trasportare dalla magia del Solstizio d’Estate in uno scenario unico e suggestivo: il Seawater Hotel Bio & Beauty Spa apre le porte a un’esperienza indimenticabile, pensata per chi desidera celebrare il giorno più lungo dell’anno tra benessere, natura e sapori autentici della Sicilia.

Un rito ancestrale tra cielo, mare e terra

Alle ore 20:30 il nostro esclusivo rooftop, con vista mozzafiato sulle isole Egadi, si trasformerà in un tempio a cielo aperto. Qui, avvolti dalla luce dorata del tramonto, daremo vita a un emozionante Saluto al Sole: un rito carico di energia e simbolismo, che affonda le sue radici nelle tradizioni delle antiche civiltà della Sicilia occidentale. Il Solstizio d’Estate, infatti, non è solo un fenomeno astronomico, ma un momento di connessione profonda tra uomo e natura, un’occasione per rinnovare i propri desideri e lasciarsi ispirare dalla forza vitale del sole.

Cena d’autore sotto le stelle

Dopo aver salutato il sole, la serata proseguirà nella splendida cornice della nostra piscina, dove ti attende una cena siciliana d’autore. Il ristorante “Mar… sale”, guidato dall’estro dello Chef Maurizio D’Aleo, propone un menù che celebra i sapori autentici del territorio: piatti unici, realizzati con ingredienti freschi e selezionati, capaci di raccontare la ricchezza gastronomica della nostra isola. Il tutto accompagnato da ottimi vini locali e acqua, inclusi nel prezzo di €45 a persona.

Un’esperienza da vivere e ricordare

Il Solstizio d’Estate al Seawater Hotel Bio & Beauty Spa non è solo un evento, ma un vero e proprio viaggio sensoriale tra benessere, gusto e bellezza. Un appuntamento imperdibile per chi ama il buon vino, la cucina raffinata e la magia delle serate estive sotto le stelle. I posti sono limitati: ti consigliamo di prenotare subito per assicurarti un posto in questa notte speciale. Vieni a vivere con noi un’esperienza che resterà nel cuore, tra emozioni, sapori e panorami indimenticabili. Ti aspettiamo per una notte da ricordare!