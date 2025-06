Nuova era per il Marsala Calcio: presentato Mister Filippo Chinnici

E’ stato presentato nel tardo pomeriggio di ieri presso la sede della Società Canottieri Marsala, il nuovo allenatore del Marsala Calcio 1912, Filippo Chinnici. Protagonisti della conferenza stampa, accanto al tecnico, sono stati il Presidente Angelo Casa, il Direttore Sportivo Antonio Schio, il Responsabile dell’Area Tecnica Rosario Compagno e il Presidente della Società Canottieri, Renzo Carini. La Società ha illustrato le motivazioni alla base della scelta del nuovo tecnico e i rinnovati obiettivi per la stagione 2025/26. Ad aprile la conferenza stampa, proprio Carini: “Vedo che c’è tantissimo entusiasmo attorno al Marsala calcio e a questo presidente, un imprenditore coraggioso e di successo, che sta investendo in questa città dopo anni difficili. Speriamo di poter festeggiare la vittoria del Campionato qui, alla Società Canottieri”.

Chinnici, che nella passata stagione era sulla panchina del San Giorgio Piana, ha così esordito, catturando gli applausi dei tanti tifosi presenti: “Essere qui è per me motivo d’orgoglio. Ringrazio tanto i tifosi. Vengo a Marsala con una voglia importante. Mi ha convinto l’unione che c’è in questo gruppo dirigenziale, professionisti che mi hanno fatto capire che Marsala ha un progetto importante”. Il Presidente, Angelo Casa ha dichiarato: “Sentirete parlare di mister Chinnici nei prossimi anni, perché è una persona preparata, perbene, è un vincente. Ci siamo corteggiati per un po’, ma non è stato difficile, perché c’è stata unione d’intenti. Benvenuto in città e nella nostra squadra”. Alle sue parole hanno fatto seguito quelle del Direttore Sportivo Antonio Schio: “Siamo di fronte ad un progetto a mio avviso importante, che la città deve saper cogliere. Una delle cose più importanti che sono state fatte in questi primi quaranta giorni è l’ingaggio di Filippo Chinnici. Sono certo che parteciperà alla crescita di questa Società in maniera determinante”. Il Responsabile dell’Area Tecnica, Rosario Compagno, invece, ha detto ai presenti con un sorriso e un filo di ironia: “Sono stato scelto per scaramanzia, perché l’ultima volta che sono stato a Marsala abbiamo vinto campionato e Coppa Italia. A parte le battute, mi auguro di poter dare il mio contributo: porteremo a Marsala una squadra di alto livello competitivo”.