Marsala, anche Fratelli d’Italia esce dalla maggioranza. Ritirati gli assessori dalla giunta

“Fratelli d’Italia, in coerenza con la mozione congressuale approvata all’unanimità dal proprio coordinamento cittadino, ha invitato il Sindaco Massimo Grillo a operare per la riaggregazione del Centrodestra all’interno della sua maggioranza consiliare e politica”. E’ quanto affermato in una nota poliutica dal partito di Giorgia Meloni che aggiunge:

“Nonostante gli interventi degli alleati è stato riconosciuto al sindaco Grillo il tempo necessario per lavorare nel tentativo di ridefinire una maggioranza in consiglio comunale, non conseguita.

Alla luce degli esiti di questo percorso, Fratelli d’Italia ritiene di dare seguito al mandato ricevuto dal congresso, prediligendo la costruzione di un progetto di Centrodestra per Marsala.

Preme sottolineare il contegno serio e coerente tenuto dal nostro partito in questi anni, che ha sempre agito con senso istituzionale e spirito costruttivo, rispettando il

mandato degli elettori, apportando idee e proposte concrete per la città su innumerevoli dossier e eventi, su tutti il Raduno Nazionale dei Bersaglieri, il Giro di Sicilia, il potenziamento del settore kyte surf, diversi interventi per la infrastutturazione viaria e non solo, nell’ambito dei servizi sociali, nonché attraverso una costante azione di raccordo istituzionale con il governo regionale e nazionale.

Con questo stesso atteggiamento e nel pieno rispetto dell’impegno assunto con i nostri elettori, continueremo a lavorare per una prospettiva di rilancio e di buon governo, nell’interesse di Marsala e del Centrodestra.

Fratelli d’Italia pertanto ritira i suoi assessori dalla giunta e dichiara che i propri consiglieri comunali non sono più organici all’attuale governo della città di Marsala e alla sua pseudo maggioranza”.