SiciliAmbiente Film Festival torna a luglio a San Vito

Dal 14 al 19 luglio 2025, il borgo marinaro di San Vito Lo Capo ospiterà la 17ª edizione del SiciliAmbiente Film Festival, evento internazionale dedicato al cinema indipendente, che mette al centro temi come l’Ambiente, diritti umani, conflitti e trasformazioni. Ad aprire il Festival il 14 luglio ci sarà il concerto di Davide Shorty e la proiezione di “Human lights”, il documentario prodotto da Blob – Rai3, sui cinquant’anni di impegno di Amnesty International Italia. Invece a chiusura del Festival ci sarà la proiezione de “Il prezzo che paghiamo”, un documentario che esplora le conseguenze della crisi climatica e il ruolo delle industrie fossili nella sua origine, prodotto da Greenpeace Italia e ReCommon. Poi un panel organizzato con green peace sull’ecoansia. E anche aperitivi letterari offerti da vari sponsor, presentazioni di libri, dibattiti e anche una mostra fotografica dal titolo “Natura Ambiente” di Nino Pellerito.

Fulcro del Festival sono le quattro sezioni competitive: lungometraggi di finzione, documentari, cortometraggi e animazioni. Oltre alle proiezioni, il festival propone eventi speciali, tra cui presentazioni di libri, concerti, incontri con registi e dibattiti aperti al pubblico, per stimolare il confronto e la riflessione collettiva. Promosso dal Comune di San Vito Lo Capo, dalla Demetra Produzioni e dall’associazione culturale Cantiere 7, con il sostegno dell’Ufficio Speciale per il Cinema e l’Audiovisivo della Sicilia – Sicilia Film Commission. Anche quest’anno si confermano le collaborazioni con partner di rilievo come Greenpeace Italia, Amnesty International, AAMOD – Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico, TTpixel e Navarra Editore che arricchiscono il festival, con premi dedicati alle opere più meritevoli. Non mancheranno laboratori dedicati a bambini e ragazzi, escursioni, mostre fotografiche e altre iniziative esperienziali.