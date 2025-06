Marsala: “Attenzione a chi chiede soldi per feste patronali di casa in casa”

Da qualche mese, nel versante nord di Marsala, si registra un fenomeno preoccupante che ha messo in allarme diversi cittadini. Alcuni residenti segnalano la presenza di almeno una persona – ma si sospetta che non agisca da sola – che si aggira tra le abitazioni con la scusa di raccogliere fondi per celebrazioni religiose o feste patronali. Tuttavia, la veridicità di queste raccolte fondi è sempre più dubbia: si tratta di una truffa o di richieste di denaro per poi comprare la droga?

Le modalità dell’inganno

L’uomo – descritto come un individuo di circa 35-40 anni, talvolta a piedi, talvolta a bordo di un’auto – si presenta suonando ai campanelli e racconta di essere incaricato di raccogliere offerte per eventi religiosi. I sospetti nascono proprio dalle sue richieste: spesso menziona chiese o festività che non hanno alcuna attinenza con la contrada in cui si trova, e in alcuni casi si limita a parlare genericamente di “celebrazioni”, senza fornire dettagli chiari. Parallelamente, sono arrivate altre segnalazioni che potrebbero essere riconducibili alla stessa persona. Un uomo con caratteristiche simili si presenta casa per casa chiedendo soldi “in prestito“, sostenendo di essere rimasto senza benzina e promettendo di restituire i soldi in seguito. Dopo un po’ di tempo, si ripresenta alla stessa abitazione, con una nuova scusa – spesso sempre legata alla benzina o a generiche raccolte per feste religiose – chiedendo ulteriori somme.

Allarme per anziani e persone sole, appello alla prudenza

A preoccupare è soprattutto la vulnerabilità di alcuni cittadini, in particolare le persone anziane o sole in casa, più esposte a questo tipo di raggiro. Le richieste, sebbene non sempre aggressive, risultano insistenti e ambigue, e spesso fanno leva sul senso di dovere religioso o sulla solidarietà. In attesa che le autorità facciano chiarezza su questo fenomeno, l’invito è alla massima prudenza: verificate sempre le informazioni su eventuali raccolte fondi, e non esitate a segnalare comportamenti sospetti alle forze dell’ordine. Anche un piccolo gesto – come avvisare un vicino o condividere l’informazione – può fare la differenza nel prevenire ulteriori episodi.